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添好運7月「3門市港點吃到飽」　J Mall店僅開放平日下午2點場

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

▲添好運公布7月港點吃到飽舉辦門市。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運今日宣布7月港點吃到飽舉辦門市，分別是台中J Mall店、台南小北門店及高雄富民店，即日起開放1個月內預約，餐費每人699元。

添好運「點心放題」由於受到好評，現在已成常態活動，業者今日公布7月舉辦門市，分別是台中J Mall店、台南小北門店、高雄富民店，上個月新增的天母高島屋店則消失，目前3家門市開放網路訂位。

7月用餐場次有所更動，台中J Mall店僅開放平日14:00一個場次，每時段限量20位；台南小北門店則是平日14:00、15:40兩個場次，每時段限量40位。高雄富民店用餐時段不限平假日，時段為14:00、15:40兩個場次，每時段限量40位。3家分店用餐時間都是100分鐘，每人699元。

▲蘇杭東坡肉。（圖／取自蘇杭餐廳 江浙料理 Su Hung Restaurant臉書）

另外，蘇杭是台北知名的江浙菜餐廳，業者日前宣布板橋店及365上海餐酒館的裕隆城店，同步於7月15日至8月31日推吃到飽快閃活動，菜單有冷盤、海鮮、麵飯、肉品、蔬菜、湯羹及點心，知名江浙菜例如東坡肉、乾鍋肥腸、雪菜魚片、糖醋排骨、上海砂鍋菜飯、寧波老燒蛋、翡翠海鮮羹及小籠湯包等都吃得到。

蘇杭板橋店吃到飽方案價格為1180元（須6人同行），活動期間內的周一至周五午餐供應，菜單上有50道品項可無限續點，每桌加送杭州老鴨煲。蘇杭365上海餐酒館裕隆城店餐價也是1180元，時間為周一至周五午餐及晚餐供應，菜單上品項為45道，免費加送菜色為神仙雞湯。

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