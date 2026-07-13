台中「爆蔥燒餅油條」天天排隊　古早味焦香豆漿超濃郁

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

台中北屯人氣早餐「務本早點」是原精武路超人氣燒餅油條名店，以「爆炸式」爆蔥內餡的燒餅油條聞名，青蔥控絕對會愛上。 清晨五點半開始營業只賣到早上十點半，每日都吸引大批饕客排隊朝聖，現炸酥脆的油條搭配軟Q燒餅，塞滿鮮嫩青蔥，再淋上特製辣椒醬就是店家最大特色。店內還有帶有古早焦香的甜豆漿，簡單卻美味，而且服務非常親切讓人印象深刻。

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店家位置

務本早點是原本的精武路燒餅油條店，搬到東山路之後一樣超人氣。看到網友分享的照片有長長的排隊人龍已經有了心理準備，沒想到抵達的時候還是被人潮嚇了一跳，不管內用還是外帶都要排隊！雖然排隊的人有點多，不過其實好像等待時間也沒我們想像中的久，前面有十幾個客人，我們大概等了10至20分鐘。

菜單

▲賣的品項很簡單，就真的只有燒餅和油條，另外還有豆漿。

內用環境

我們這天選擇內用，坐著等餐點的同時還是可以看到外面排隊的人潮。必須要肯定的是，即使生意這麼好，服務態度也很好，而且對小孩子也很友善。

▲看著麵糰變成金黃油條的過程很療癒。

▲▼包燒餅油條。

▲做燒餅。

推薦餐點

豆漿

▲我看很多人都點鹹豆漿，不過我真的不敢喝，所以點了兩杯甜豆漿，喝起來有一種古早味的焦香，很好喝。

燒餅油條全套

裡面真的是滿滿的青蔥，毫不手軟，燒餅吃起來軟Q有彈性，越嚼麵香氣越明顯。油條很香酥脆口，青蔥添加了嗆辣味，辣椒可以平衡蔥的辛辣而且增加香氣，我覺得搭配起來很好吃，而且味道也很有層次感，如果不敢吃蔥建議請闆娘少加一點！

▲這個辣椒就是務本燒餅的招牌之一，敢吃辣的一定要加！

燒餅油條半套

▲沒有加青蔥和辣油。



務本早點

地址：台中市北屯區東山路一段328之2號

營業時間：05：30－10：30（周日、一公休）

飛天璇

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