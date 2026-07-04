釜山菜市場「手工刀切麵」滿滿配料　現熬鯷魚高湯超清甜

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

韓國釜山的「英子麵店」在地經營十多年，各式傳統麵食與組合套餐是招牌，最厲害的是那個滿到爆開的豐富配料，層次感跟一般麵店完全不同等級！大火現熬的鯷魚高湯配上無防腐劑手作生麵，吸飽湯汁的扎實手打麵條，不去吃真的會後悔！

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英子麵店位置

距離釜山地鐵1號線西面站15號出口走路僅需3分鐘，鄰近釜田市場、釜田火車站、地鐵釜田站與西面商圈。在菜市場裡生意很好，人來人往的但翻桌率極快，來訪時不要被人潮給嚇到，店員都會親切幫忙安排位置。

菜單

提供刀切麵、炸醬麵、小麥麵、肉餃子、迷你飯捲、炸醬飯、辣炒豬肉飯等等，還有組合套餐。店內貼心提供印有中、英、韓、日四國語言的內用菜單，點餐完全不用擔心看不懂。這裡也沒有嚴格限制每個人一定要點一份，對旅人來說相當友善。

內用環境

店家外觀透露出歲月洗禮的痕跡，內用座位區座位蠻多的，提供紙巾、空調、電視、洗手間、冰水，也可以刷卡，鋪設著充滿溫暖質感的木質調地板與桌椅，營造出溫馨且親切的用餐氛圍。直接在點單上勾選想吃的麵食，交給攤位服務人員並先付款；店內座位分為一般桌椅區與需要脫鞋的炕席座位區，內用冰水則放置在冰箱內，可以自由走動自取。

料理過程

英子麵店傳承數十年的好手藝，料理過程非常講究，招牌麵食採取大火現熬現煮手法，鎖住食材鮮味同時達成香氣極致。老闆將大量的配料瘋狂往大不鏽鋼碗裡塞。經過高溫現煮一口咬下那吸飽湯汁的麵條，搭配新鮮配料的點綴，這不是普通的市場小吃，而是扎實的手作工法！

調味料

除了桌邊必備的調料與泡菜（如醋、醬油、胡椒粉等），最推薦品嚐店內特製的生辣椒醬，色澤鮮紅欲滴且帶有飽滿的辣椒籽，沾現蒸餃子吃非常過癮。如果吃完了附贈的小菜，店內也設有自助區，吃完可以自己再去續裝。

餐點推薦

招牌刀切麵

這絕對是在韓國吃到最佛的餐點，麵條整齊排列在湯碗中，撒上的白芝麻與爽脆的切絲海苔提出香氣。刀削麵在淡雅、湯頭鮮清爽簡單，大火快速滾煮鎖住了麵條的厚度，散發著迷人的芝麻油香氣，湯頭則融合了蔬菜的清甜，每一口都醇厚回甘。

據說店家堅持每天使用無添加防腐劑的純手工自製生麵，麵條咕溜順滑且粗細不一，吸附了滿滿的真材實料鯷魚高湯，入口微厚且充滿扎實的手打勁道，配上店家附贈的酸爽泡菜非常棒，是很多現代連鎖店都做不出的扎實古早滋味。

韓式炸醬麵

顛覆想像，濃郁黝黑炸醬與洋蔥，配料裡特別加入了切得扎實的豆乾、爽脆的小黃瓜絲與紅蘿蔔。微寬且帶點扁平形狀的麵條，體感Q帶點軟，或許能更彈牙就完美、很好地吸附濃郁黑亮的炸醬。

炸醬吃起來甜中帶鹹，醬粉味也完全不重，整體是走清爽路線的炸醬麵。大口吸入口中，炸醬獨特的鹹甜滋味漫開唇齒間，伴隨著濃郁小麥麵香，吸滿醬汁的扁麵條在嘴裡交融，口感層次分明。

現蒸餃子

有別於傳統北方餃子，更偏向於傳統台灣水餃，就是現在所說的水晶餃，現蒸餃子視覺與味覺的雙重享受！外皮透著誘人的光澤，一口咬下去，裡面的肉餡絞得非常細緻，快要跟肉漿一樣綿密，飽滿豬肉內餡扎實香醇。

口感瞬間爆發，讓人一口接一口停不下來。簡單樸實的古早味，卻在每一口中展現出職人的堅持，配上特製生辣椒，真的讓人忍不住大口吃下去，完全是喚醒夜晚的療癒靈魂伴侶！

心得

英子麵店是在地人的回憶，更是一家擁有古早靈魂的平價傳統麵食老店。堅持每鍋現點現煮的職人精神，甚至特別推出了一碗刀切麵搭配一份小副食的超飽足組合套餐，這份誠意在現今的連鎖餐飲市場中實屬難得。下次路過釜田市場，別忘了來這家老字號，點一份個人刀切麵，感受那份飄香多年的職人滋味！

英子麵店（手工刀切麵）

地址： 29 Saessak-ro 8beon-gil, Busanjin District, Busan, 南韓

營業時間：07：30－20：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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