台中火鍋店「現撈帝王蟹10吃」！刺身起手雜炊收尾　橫跨中西手法

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「十一棧海鮮石頭火鍋」是在台中南屯相當好評的台中南屯海鮮石頭火鍋，本身就是水產商，所以各種現撈活體海鮮種類之多更是火鍋店少見，其中「現撈活帝王蟹10吃」的豪華吃法，更是吃出火鍋店新高度，火鍋結合多種跨國料理方式的吃法真的是相當費工又豐盛。吃完一道只有更期待下一道要端什麼上桌！

除了活體海鮮以外，這裡也有個人小火鍋，有一般火鍋店少見又臭又香的螺螄粉湯頭，也有跟初酸那個魚合作酸辣夠味的酸菜魚湯頭，是家讓人吃過非常喜歡的火鍋店！

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店面位置

火鍋就開在台中南屯大墩十一街靠近文心路這，大大招牌日式風格店門相當顯眼，有點像是日本料理店，但其實又是石頭火鍋店。走進店內多是以4人座為主的火鍋座位，廚房料理區也在同個空間，不過桌位不算多，如果要來用餐還是建議先訂位比較好。室內冷氣空調相當涼爽，真的是超適合夏天來用餐的好地方。

食材新鮮

店裡可以看到一個冰箱裡擺放了各種食材，就像傳統石頭火鍋那樣想吃什麼食材自助一盤盤拿取，食材種類挺多的。店裡還有個三層水族箱，裡面有活龍蝦、南非鮑魚、麵包蟹、活帝王蟹等等，老闆本身就是水產商，所以能吃得到最新鮮實在的活體海鮮。這天的帝王蟹10吃也是現撈有2.7公斤重的活蟹！

菜單價格

這裡除了石頭火鍋以外，前面有提到這裡也有提供多種活體海鮮，現場就有把當日海鮮重量價格明碼標價出來，秤重計價確定才會開始料理。也有提供多種海鮮刺身、丼飯料理。

活帝王蟹10吃雙人料理

首先會先抓活帝王蟹秤重報價，櫃台就有每種活體海鮮的當日價格。如果要點「活帝王蟹10吃雙人料理」，就是以當日帝王蟹每公斤重量價格計價，加上每人料理費是600元（兩人共1200元），為整份活帝王蟹10吃的最終價格。順帶一提我們這天吃的這隻是2.7公斤，相當大一隻。

帝王蟹腿刺身

第一道就是最簡單純粹的風味，整支去殼蟹腿刺身，但旁邊還送了好大片鮭魚生魚片／紅魽生魚片，甚至還在蟹腿肉上灑上鮭魚卵也太奢侈！要先說說這帝王蟹腿肉刺身，光是不沾醬油那個天然肉質就相當Q嫩又帶有飽滿水份，活體蟹肉有夠鮮甜，沾點醬油甜味更明顯！鮭魚跟紅魽刺身都相當厚切又大片，肥美油脂甜味真的是意猶未盡好想單點來吃！

帝王蟹肉海膽小丼飯

丼飯小歸小，可是鮮味俱全啊！上面有帝王蟹肉、鮭魚卵、海膽三種邪惡組合！舀起一口大海鮮味集聚口中，鮮甜、鹹香、鮮香三種食材各自不同的精彩交融在咀嚼之間，雖然迷你可是相當滿足！

焗烤蟹身／鹽烤蟹身

加上起司烤過的「焗烤蟹身」香氣濃郁，但蟹肉夾起來同樣水份十足，濃郁起司鹹香加上蟹肉鮮甜。另一個是「鹽烤蟹身」，只有簡單把蟹肉鹽烤沒有加其他調味醬料，整個蟹肉水份經過燒烤都鎖在裡面，入口是滿滿蟹肉鮮甜帶燒烤香氣。

白醬清蒸／避風塘炒蟹

「白醬清蒸」這道選用的是帝王蟹螯的部位搭配義式調味，上面白醬是像義大利麵蕈菇白醬那種濃郁香氣，而且相當厚實一層，蟹螯肉又特別飽滿，吃起來爽度很夠！「避風塘炒蟹」我還蠻愛的港式重口味料理方式，滿滿金黃豆酥裹滿蟹身，香氣是夠的，油炸過的蟹肉裡面還是相當有水潤度跟鮮度，如果能再辣一點我會更喜歡。

魚露清蒸／麻辣清蒸

「魚露清蒸」就像我們吃台菜會有的豆豉清蒸魚的醬味，裡面還加了粉絲、青菜跟玉米，獨享來說份量很不錯，蟹肉輕輕鬆鬆就能整條夾起來，Q嫩鮮甜又飽嘴，而每次吃這道我最愛吸飽醬汁的粉絲，旁邊的蔬菜也蒸得恰到好處。

「麻辣清蒸」是我這餐最愛的料理口味，蟹殼直接變裝飾，又麻又辣的重口味湯汁，是以往吃帝王蟹比較少有的重口味搭配，鮮甜帝王蟹變得又麻又辣吃起來很爽快，當然吸飽麻辣湯汁的粉絲也是一大亮點，很推薦務必試試。

蟹肉滑蛋

用了六條小蟹腿去殼，每條都裹滿滑蛋，每根蟹腿拿起來直接吃就能輕鬆吸起蟹肉，鮮甜蟹肉還伴隨著滑蛋的濃郁蛋香一起入口，很特別的口味，吃完還會剩下不少滑蛋在底部能挖著吃。

帝王蟹膏雜炊

「帝王蟹膏雜炊」也就是把鍋底煮成日本人吃火鍋最愛的收尾「雜炊」，跟我們常吃的「粥」相差無幾。端上桌的份量超級出乎我意料，這兩個人根本吃不完啊！整個粥不管吃哪一口都有滿滿帝王蟹鮮味，結尾真的是份量有夠多！

柳州螺螄魚鍋

這個是跟初酸那個魚合作的螺螄魚小火鍋，蔬菜跟火鍋食材都是已經先擺盤好在鍋裡，裡面還有50公克牛肉，加上100公克烏鱧魚片，另外火鍋副食有寬粉、細粉跟飯可以選擇一種，這鍋紅辣湯底聞起來是臭味濃郁的螺螄粉湯底，跟臭豆腐相比有過之無不及。

一開始沒吃過螺螄粉的朋友聞到味道也不太敢吃，想不到喝了湯之後完全改觀，聞起來臭但是吃起來香氣醇厚湯頭濃郁，那個辣香煮涮過每樣食材都變得相當夠味好吃，辣度又不會太重，越吃越是涮嘴！

▲最後是螺螄粉當然不能少的細粉，份量還不少，下鍋煮過後Q彈好吃，還吸飽香辣湯汁更讚！

初酸酸菜魚鍋

這個是跟初酸那個魚合作的酸菜魚湯頭，配料跟上面的螺螄魚鍋有些許差異，除了鍋裡的蔬菜火鍋食材以外，還有豬肉、100公克的烏鱧魚片跟副食寬粉，湯頭對愛吃酸菜魚的人來說應該不陌生，但初酸那個魚的湯頭是酸香在前，辣味在後，椒麻感沒這麼重，但也不會太過油膩，但湯頭也是十分濃郁到能讓鍋內的每樣食材都酸辣夠味，不管是魚片或涮粉都會吃得意猶未盡！讓人吃完好想去初酸那個魚試試。

心得感受

現撈活海鮮絕對是「十一棧海鮮石頭火鍋」的一大賣點，種類不少而且重量份量都實在，10吃更是爽度十足的豪華吃法，雖然價格也不便宜，但想嘗試的人還是蠻推薦的，另外小火鍋的部分湯頭真的是蠻不錯的，有特色很夠味好吃，喜歡吃不一樣的火鍋的話很推薦可以來試試！

十一棧海鮮石頭火鍋

地址：台中市南屯區惠中里大墩十一街282號

電話：04－23201057

營業時間：平日11：00－14：30、17：00－21：30、假日11：00－00：00

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