搭迪士尼探險號送200美元船上消費金　最新全包式河輪8月登場

▲新加坡迪士尼探險號今年3月啟航後，方便旅客感受這艘海上迪士尼樂園的魅力。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著旅遊市場持續增溫，郵輪旅遊已成為國人出國度假的熱門選擇。可樂旅遊發現，今年郵輪商品銷售明顯提升，飛航郵輪（Fly Cruise）、歐洲河輪受到不少旅客青睞。業者也宣布從26日起推出限時5天新加坡迪士尼探險號優惠，指定航次送200美元船上消費金。

根據國際郵輪協會（CLIA）統計，2025年全球郵輪旅客達3720萬人次，較去年成長約7.5%，亞洲客源市場增幅更達15%。可樂旅遊則發現，今年郵輪行程訂單除了以基隆港為母港的郵輪商品之外，迪士尼遊輪、歐洲河輪、飛航郵輪（Fly Cruise）同樣受到青睞，預估今年相關產品銷量有望較去年成長逾20%。

▲新加坡迪士尼探險號外觀。

業者進一步表示，近年台灣旅客對「主題式旅遊」需求明顯增加，帶動特色郵輪商品快速成長。其中，迪士尼探險號3月10日起正式在新加坡啟航，集結迪士尼、皮克斯、漫威等眾多元素，打造成「海上迪士尼樂園」，加上航程鄰近台灣、飛行時間短，開賣以來便吸引不少親子家庭及迪士尼粉絲目光。

為回饋旅客，可樂旅遊宣布於6月26日至30日推出限時優惠，凡訂購迪士尼探險號8月、9月指定航次，每房加贈200美元船上消費金，可用於折抵船上餐飲、購物、小費、Wi-Fi等費用。相關團體、自由行商品，每人最低價3萬6800元起。

▲▼將於今年8月全新下水的「世紀之星號」。

此外，河輪旅遊近年逐漸成為深度旅遊愛好者的新選擇，尤其50歲以上旅客更重視文化探索、景觀欣賞與舒適的慢遊節奏。看準市場需求，可樂旅遊攜手世紀遊輪，獨家包下將於今年8月全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品。

「世紀之星號」主打全包式服務，並配置中、英文雙語服務團隊全程隨行，團費已包含Starlink衛星網路、船上餐飲、指定酒水、岸上觀光行程、船上活動及全程小費等。餐飲設計則結合沿岸國家特色料理與中式菜色，針對包船航次更特別規劃專屬「台味」驚喜，早餐時段提供粥品、麵點等熟悉餐食，甚至能在船上品嚐台式牛肉麵。

行程將沿著萊茵河航行，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，團體行程每人最低19萬800元起（含小費），7月20日前完成報名還可享第二人折價8000元的早鳥優惠。

▲大洋郵輪已公布2028至2029全新航程，讓旅客提早預訂。（圖／Oceania Cruises提供）

而大洋郵輪（Oceania Cruises）則公布2028至2029年度全新航程系列，共推出超過230段航程，天數從7日至180日不等，並安排超過60晚過夜停留，即日起開放預訂。

此次航季亮點包括海麗號（Oceania Aurelia）首度推出180天環球航程，分別於2028年及2029年從邁阿密、洛杉磯啟航，最終抵達紐約；海濱號（Oceania Riviera）則於2028年夏季重返阿拉斯加，隨後展開亞洲航季，除東京、大阪外，也將停靠鹿兒島、石垣及宮崎等日本港口。瑰麗號（Oceania Allura）則將於冬季持續營運地中海航程，兩個航季合計提供超過80段地中海航線。

依航區規劃，歐洲航季涵蓋地中海、波羅的海、斯堪地那維亞半島及北歐峽灣；加勒比海、巴拿馬運河及墨西哥航程由御韻號（Oceania Sonata）與綺麗號（Oceania Vista）執航；亞洲航程由遠洋號（Oceania Marina）與海濱號航行日本及東南亞，並安排曼谷、新加坡過夜停留，另有印尼群島航線。澳洲、紐西蘭、加拿大、新英格蘭及7段跨洋航程也同步推出。

大洋郵輪表示，新航季共安排超過60晚過夜停留，涵蓋哥本哈根、里斯本、曼谷、峇里島、塞維利亞及馬累等港口，讓旅客有更多時間深入探索目的地。同時旅客可搭配「最佳價值保證」及 Your World Included™ 禮遇，享有特色餐廳用餐、免費Wi-Fi及預付船上小費等服務。