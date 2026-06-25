赴美轉機更快！仁川飛洛杉磯、西雅圖免二次托運　5航點適用

▲大韓航空與達美航空宣布擴大仁川機場飛美國指定航點的「國際遠端行李檢查」服務。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

赴美轉機將變得更省時方便。大韓航空與達美航空宣布，即日起擴大「國際遠端行李檢查（International Remote Baggage Screening，IRBS）」服務，新增韓國仁川機場往返洛杉磯、西雅圖航線，符合資格的旅客抵達美國後，若需轉機可免去重新提領行李、再次托運的繁瑣程序，讓赴美行程更加順暢。

▲未來旅客從仁川機場搭乘大韓、達美航空飛指定5個航點，可享受免二次檢查行李流程，大幅減少轉機時間。（圖／記者蔡玟君攝）

IRBS是由航空公司在旅客出發時，便將托運行李的X光掃描影像提前傳送給美國海關及邊境保護局（CBP）進行遠端檢查，因此旅客抵達美國時，可大幅簡化入境流程；若需轉搭美國國內線，行李可直接轉運至最終目的地，不必像以往在首站入境機場重新領取、完成海關程序後再辦理托運，可節省約20分鐘轉機時間。

其中，西雅圖國際機場的轉機便利性提升最為明顯。過去旅客須依序完成「抵達、提領行李、入境、再次托運」等程序，如今只需完成入境檢查，即可直接前往下一段航班登機門，大幅減少轉機時間與流程。

▲大韓、達美航空適用IRBS航線。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

隨著此次服務擴大，大韓航空與達美航空已在美國5大樞紐機場提供IRBS服務，包括亞特蘭大、底特律、明尼阿波利斯、西雅圖及洛杉磯。無論旅客從仁川出發，或經由仁川轉機前往美國，都能享有一次完成行李托運、抵達最終目的地再領取行李的便利體驗，旅客於仁川機場辦理報到時，地勤人員也會口頭提醒。

根據兩家航空公司表示，IRBS自2025年率先導入「仁川－亞特蘭大」航線後，旅客抵達美國後與海關人員接觸程序減少超過65%，即使遇到航班延誤，也能提高銜接後續航班的成功率。未來雙方也將持續評估，把這項服務擴展至更多海外航點。

大韓航空目前每日提供「台北（桃園）－仁川」，並將於今年10月25日復飛「台中－仁川」航線，天天都有航班，台灣旅客經仁川轉機前往洛杉磯、西雅圖、亞特蘭大、底特律、明尼阿波利斯等美國城市，只要搭乘適用IRBS的航班，即可享有行李直掛至最終目的地的便利，減少赴美轉機時間，也降低錯過後續航班的風險。

▲台灣赴美旅遊市場持續熱絡。（圖／記者蔡玟君攝）

而台灣赴美旅遊市場也持續熱絡，今年1至4月台灣赴美人次較去年同期大幅成長51%，美國旅遊推展協會與美國國家旅遊局也攜手推廣「Global Entry」全球快速通關計畫，進一步提升頻繁造訪旅客的入境便利性。



美國旅遊推展協會表示，今年1至4月台灣赴美旅遊市場表現亮眼，較疫情前高出23%，依據最新統計，台灣已躍升為美國第18大客源國（含加拿大與墨西哥），顯示市場持續升溫。其中，台美之間穩定擴增的航班運能，被視為帶動整體旅遊成長的重要關鍵因素之一。



協會也表示，美國海關與邊境保護局（CBP）推動的「旅客信任計畫」（Trusted Traveler Programs, TTP）已發展中文工具包，整合最新資訊、推廣資源與可直接運用的宣傳素材，包含全球入境計畫（Global Entry）。



美國國家旅遊局則表示，目前市場上對簽證規定、入境流程、相關費用及國家公園收費等資訊，仍存在部分誤解與資訊落差，過去也缺乏可整合相關資訊、方便國際旅客查詢的官方平台。因此 Brand USA 推出全新「旅遊導航計劃」，以安心赴美旅行為核心訴求，整合簽證、入境與旅遊相關資訊，協助旅客掌握最新且正確的赴美資訊，降低因社群媒體或資訊不完整所產生的疑慮。