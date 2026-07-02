宜蘭員山免擠人野溪秘境！溪底平坦水位不過膝　小孩也能安心玩

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭員山秘境推薦「雙連埤鴛鴦溪上游」！隱身在雙連埤與福山植物園之間的「圳頭鴛鴦溪」，是員山當地重要的溪流之一。雖然只是雙連埤產業道路旁的小景點，但溪水清澈沁涼、溪底平坦安全，成了宜蘭在地人夏天最愛的戲水秘境！這裡沒有擁擠人潮，卻有天然溪流的清涼與療癒，非常適合帶小朋友來放電、親近自然！

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自行開車

宜蘭縣員山鄉雙連埤產業道路旁，雙連埤往與福山植物園之間的橋旁下。



停車場

無，可路邊停車。

▲員山鄉又有別稱「水的故鄉」，圳頭鴛鴦溪是離市區很近的戲水區，再往雙連埤方向走，還有一處玩水秘境。

雙連埤

從山腳下會經過十來分鐘彎彎曲曲的山路，之後就會來到雙連埤旁。我們習慣開車遊湖一圈，以前還有朋友騎腳踏車來，真的很佩服！

▲雙連埤附近是很重要的紅菜產地。

▲繼續往福山植物園方向，等看到路邊的指示牌後，再過雙連埤海陸鱒魚餐廳，就離這個戲水秘境不遠了。

雙連埤鴛鴦溪 戲水區

▲看到橋或看到有車停的地方，就是景點。

▲大約再幾分鐘就到這座橋旁。

▲橋頭左側的溪水比較淺。

▲我們都從右側橋頭端進入，來這裡玩水的朋友都是將車子停在馬路旁，再走進溪流之中，不用一分鐘就可以到達了。

▲有心人士排好石頭，做成小的戲水平台。

▲小朋友可以安心行走，玩得很開心！

▲內側溪水比較深一點，大約是成人大腿高度。

▲在此野餐真快樂。

▲飄起小雨，還有人帶遮雨棚來，真的是做好萬全的準備。

注意安全！

前幾年去的，那時比較沒雨，溪水比較和緩一些。這一段的溪流適合戲水，但還是別忘了自身的安全，尤其是大雨過後，水量充沛比較不適合玩水。

▲整個河面的水位不到膝蓋，幾乎能輕鬆地漫步在水裡。

▲車上常備工具：挖沙工具、小椅子、捕網，還有拖鞋！

▲抓完魚蝦後，再放回溪流裡，體驗鄉下小孩的快樂田園生活。





圳頭鴛鴦溪上游

地址：宜蘭縣員山鄉雙埤路35號（雙連埤海陸鱒魚餐廳）再往前一段橋旁下

營業時間：24小時開放（建議白天前往，暴雨及颱風過後請勿下水）

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