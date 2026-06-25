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迎接暑假旅遊旺季　福容桃園慶19週年祭出好康吸客

▲迎接暑假旅遊季，福容桃園慶19週年祭出好康

▲福容大飯店桃園店招牌「一鴨五吃」。（圖／福容桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接暑假旅遊旺季，福容大飯店桃園店慶19週年，推出「19風華．璀璨登場」活動，自7月1日至8月31日登場，祭出多項住房及餐飲優惠，回饋顧客。客房堆出「住一晚送一晚」超殺優惠，9月30前不分平假日皆可入住，平均每人每晚不到千元，再送餐飲折價券；還可抽福容連鎖住宿券等各項好康吸客。

▲迎接暑假旅遊季，福容桃園慶19週年祭出好康

▲福容大飯店桃園店「港點三冠王」。（圖／福容桃園提供）

另外，館內人氣餐廳「福粵樓」同步推出限定優惠。深受饕客喜愛的「港點三冠王」分別為：香煎蘿蔔糕、黃金蝦餃皇、鮮蝦腐皮捲，活動期間祭出買一送一優惠；點選招牌「一鴨五吃」再加贈黑糖水果布丁，為聚餐增添更多驚喜。7、8月壽星於生日當月至福粵樓用餐，還可獲贈柏克金生啤酒一杯，與親朋好友共享歡樂時光。

▲迎接暑假旅遊季，福容桃園慶19週年祭出好康

▲位於桃園藝文特區的福容大飯店桃園店。（圖／福容桃園提供）

福容大飯店桃園店24日表示，該飯店自2007年7月8日在桃園藝文特區開幕，至今已經滿19週年，區域內展演中心、桃園市立總圖書館相繼落成，飯店週圍已成為桃園最繁華的藝文商業中心，今年底更迎接桃園捷運綠線通車，福容桃園占地利優勢，為桃園商務住宿及都會旅遊的最佳選擇。

關鍵字： 暑假旅遊 福容桃園 慶19週年 好康 住房

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