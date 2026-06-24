13歲以下兒童免費吃到飽　新竹喜來登推出暑假親子優惠

▲盛宴自助餐廳暑假推親子餐飲優惠。（圖／新竹喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

為帶動暑假期間家庭客群用餐消費，新竹喜來登於7月1日起至8月31日推出親子餐飲優惠，周一至周四前往盛宴自助餐廳用餐，同行者中未滿13歲兒童可免費享用。

為期兩個月的暑假旅遊旺季即將到來，新竹喜來登除了推出餐飲、住房優惠，7月1日起至8月31日的周一至周四，同行者中包含未滿13歲兒童，到盛宴自助餐廳可免費用餐（最多2位兒童）；2位成人於「大廳咖啡吧」點用半自助午間套餐，贈1位同行兒童指定兒童餐1份；至「采悅軒中餐廳」用餐，每位兒童贈送「黑金流沙包」1顆；至「迎月庭鐵板與日式料理」點用鐵板或日式套餐，每位兒童贈送「可樂餅」1份。

▲首爾米其林必比登推介名店「계월 KYEWOL」招牌料理「韓式清湯雞飯」。（圖／煙波國際觀光集團提供）

另外，煙波國際觀光集團早餐企劃「煙波早堂」，7月1日至10月31日邀請連續3年榮獲首爾米其林必比登推介的韓國名店「계월 KYEWOL」來台，由創辦人金炳旭（김병욱）與主廚鄭鍾京（정종경）帶來招牌料理「韓式清湯雞飯」，於全台煙波早堂限時供應。

此次引進煙波早堂的「韓式清湯雞飯」，以全雞搭配洋蔥、蒜頭及白蘿蔔長時間慢火熬煮，萃取食材自然鮮甜，歷經冷藏熟成與細緻撇油程序後，保留清透澄澈的湯體，再以韓國烤鹽調和風味。雞肉則採低溫熟成方式保留柔嫩口感，拌入韓國濃醬油與青辣椒提味，鹹香中帶有淡雅辛香。