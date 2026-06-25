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桃園住一晚2639元起送早晚餐爽玩滑水道　溪頭住進天然冷氣房避暑

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店。（圖／業者提供）

▲悅華大酒店暑假限定平日8折優惠，雙人2,639元起。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假住房優惠再加兩間！位於桃園龍潭的悅華大酒店推出平日住房8折優惠，最低2,639元起就能入住，還享早餐、宵夜吃到飽；而甫獲得永續旅宿金獎的溪頭福華渡假飯店，則祭出暑假限定「1+1好宿成雙」專案，入住兩房或連住兩晚9,988元起，徜徉森林享受芬多精。

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店。（圖／業者提供）

▲▼戶外戲水池、旋轉滑水道可恣意玩水；溫馨家庭房3,759元起。（圖／業者提供）

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店。（圖／業者提供）

天成飯店集團旗下桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店，即日起推出「暑假限定平日8折」住房專案，適用入住期間為7月1日至8月31日周一至周四。雙人入住每晚2,639元起、三人入住3,199元起、四人入住3,759元起，專案採一泊二食，包含自助早餐及自助消夜。

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店。（圖／業者提供）

▲▼自助早餐；宵夜時段集結鹽酥雞、麻辣燙、台式炒麵等人氣小吃。（圖／業者提供）

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店。（圖／業者提供）

其中宵夜時段集結鹽酥雞、麻辣燙、台式炒麵等人氣小吃，宛如把夜市搬進飯店；館內則設有戶外戲水池、旋轉滑水道可恣意玩水；戶外童樂園設置旋轉木馬、栗比樹屋、比比狩獵場等設施，讓親子家庭玩上一整天。晚上還可到天幕廣場散步，或欣賞星空電影院，在夏夜中享受悠閒時光。

▲▼溪頭福華渡假飯店,溪頭森林步道。（圖／業者提供）

▲▼溪頭森林步道；溪頭福華渡假飯店鳳凰樓客房。（圖／業者提供）

▲▼溪頭福華渡假飯店,溪頭森林步道。（圖／業者提供）

若偏好到山林避暑，溪頭福華渡假飯店則是不少家庭暑假的熱門選擇。飯店近日以「森林共生平台」理念榮獲永續旅宿金獎，歡慶獲獎同步推出「歡樂暑假1+1，好宿成雙」住房專案。凡旅客於同日入住兩房或連續入住兩晚，優惠價9,988元起，專案包含早餐、溪頭自然教育園區門票及冰淇淋。

▲▼溪頭福華渡假飯店,溪頭森林步道。（圖／業者提供）

▲▼溪頭福華渡假飯店漢光樓外觀；漢光樓豪華雙人房。（圖／業者提供）

▲▼溪頭福華渡假飯店,溪頭森林步道。（圖／業者提供）

飯店座落在溪頭森林遊樂區旁，旅客可漫步林間步道、享受濃郁芬多精洗禮，在天然冷氣房中遠離平地高溫。業者表示，希望透過結合生態教育、健康休閒與永續理念的旅宿體驗，讓旅客在暑假期間放慢步調，感受森林療癒魅力。

關鍵字： 暑假旅遊 暑假住房 國旅 國旅住房

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