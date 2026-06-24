東京人氣「花漾霜淇淋」再度快閃晶華　3款限定口味有愛文芒果

▲花漾霜淇淋再度登台。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

迎接盛夏消暑商機，同時歡慶每年7月3日的「日本霜淇淋日」，台北晶華酒店自7月1日起至8月31日，邀請到東京知名甜點品牌「DOLCE TACUBO」來台客座，再度帶來「花漾霜淇淋」，並且推出「萊姆香芒」、「檸香薑汁牛奶」及「香芒沁檸雙饗」等3款台灣限定霜淇淋。

「DOLCE TACUBO」去年首次快閃台北晶華，其中人氣招牌「花漾霜淇淋」憑藉如繡球花般綻放的夢幻造型，迅速成為社群打卡話題。看準消費者的熱情支持，並搭上為紀念東京首次販售甜筒霜淇淋所設立的「日本霜淇淋日」，今年雙方再度合作，除延續品牌經典的花樣造型外，還特別選用來自花蓮的「秀姑巒鮮奶」為基底，搭配義大利進口的脆餅甜筒。

這次快閃共帶來3種口味，果香濃郁的「萊姆香芒」霜淇淋使用本土愛文芒果，主廚將果肉打製成果泥後加入少許萊姆汁提味，使芒果香氣更加鮮明，香甜飽滿的滋味就像吃進新鮮芒果般令人滿足。另一款酸香清爽的「檸香薑汁牛奶」霜淇淋，則是由生薑片與鮮奶低溫熬煮製成，品嚐前服務人員會再撒上糖漬檸檬皮增添香氣。此外，為滿足消費者的多元喜好，現場也有酸甜沁爽的「香芒沁檸雙饗」霜淇淋可供選擇。

活動期間客人可於飯店一樓Regent Gift Shop點用，單一口味每隻售價280元，雙饗口味每隻售價300元。

▲「玩具總動員5：玩心時刻」冰淇淋蛋糕，買就送專屬派對蛋糕盒。（圖／哈根達斯提供）

另外，哈根達斯與《玩具總動員5》合作，把人氣角色、電影場景元素結合冰淇淋蛋糕、盤餐、聖代與凍飲等品項，首波推出「玩具總動員5：玩心時刻」、「三眼怪星際派對」2款冰淇淋蛋糕，購買以上任一款蛋糕即送專屬派對蛋糕盒，內有8隻人氣角色造型湯匙套組1組及夥伴款／三眼怪款隨機酷涼扇1支等周邊。