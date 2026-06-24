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住飯店賞大稻埕煙火2280元起贈早餐　再送貨櫃市集抵用券

▲大稻埕夏日節預計7/25-8/15在延平河濱公園(大稻埕碼頭)舉行。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲大稻埕夏日節預計7/25-8/15在延平河濱公園（大稻埕碼頭）舉行。（圖／翻攝自台北旅遊網）

記者彭懷玉／台北報導

2026大稻埕夏日節預計於7月25日揭幕，台北車站智選假日酒店即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」，每房每晚2,280元+15.5%起，除了含翌日早餐外，再加贈2張面額50元的「大稻埕碼頭貨櫃市集抵用券」，讓旅客入住之餘，也能漫步河岸感受夏夜氛圍。

▲臺北車站智選假日酒店即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」。（圖／業者提供）

▲▼台北車站智選假日酒店即日起推出「大稻埕漫遊住房專案」，每晚2,280元+15.5%起。（圖／業者提供）

▲臺北車站智選假日酒店即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」。（圖／業者提供）

台北車站智選假日酒店位於重慶北路一段，鄰近後站商圈、西門町及寧夏夜市，步行至大稻埕碼頭約18分鐘。今年業者首度攜手大稻埕碼頭貨櫃市集合作，推出只送不賣的餐飲抵用券。

▲臺北車站智選假日酒店即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」。（圖／業者提供）

▲▼住房再加贈2張面額50元的「大稻埕碼頭貨櫃市集抵用券」；「山海豆花」。（圖／大稻埕碼頭貨櫃市集提供）

▲臺北車站智選假日酒店即日起至9月28日推出「大稻埕漫遊住房專案」。（圖／業者提供）

市集集結近20家人氣品牌，包括金色三麥、Pizza Lab披薩實驗室、撸貓串燒、酒肉大稻埕、山海豆花、No Worries好杯及微醺碼頭等，旅客可一邊欣賞淡水河夜景，一邊品嚐美食小酌，感受大稻埕獨特的夜生活魅力。

▲臺北宿之酒店·臻品之選 HIGH RIVER STUDIO （上河宿）房型照。（圖／業者提供）

▲▼台北宿之酒店·臻品之選；飯店視角收進壯麗煙火。（圖／業者提供）

▲臺北宿之酒店·臻品之選今開幕。（圖／臺北宿之酒店·臻品之選提供）

另外，位於西門町商圈的「台北宿之酒店-臻品之選」也是賞大稻埕煙火熱門選擇。飯店共有87間客房，部分房型設有全景落地窗，可遠眺淡水河景；17樓Catorze餐廳及酒吧則擁有270度景觀視野，可近距離欣賞大稻埕煙火綻放。經查，大稻埕夏日節開幕當晚自4,560元起、河景房約5,130元起。

▲▼ 國際潮牌世民酒店落腳台北北門。(圖／世民酒店提供)

▲▼鄰近淡水河岸、北門站的CitizenM世民酒店，同樣是躺床賞煙火的首選之一。(圖／業者提供)

▲▼ 國際潮牌世民酒店落腳台北北門。(圖／世民酒店提供)

而鄰近淡水河岸、北門站的CitizenM世民酒店，則是不少旅客鎖定的煙火房選擇。這間來自荷蘭阿姆斯特丹的潮流旅館共規劃267間客房，標榜每間皆設有對外窗景，白天可欣賞飛機起降與城市景致，夜晚則能飽覽璀璨燈火。其中，24、25樓面向河岸的高樓層房型，更被視為觀賞大稻埕煙火的絕佳位置，煙花幾乎就在眼前綻放，成為節慶期間搶手的房型。經官網查詢，該飯店7月25日基礎房型含稅價為4,000元、高樓層房4,300元、河景房5,000元。

關鍵字： 台北市旅遊 2026大稻埕夏日節 大稻埕夏日節 2026大稻埕煙火 大稻埕旅遊 台北市飯店

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