京都飯店推超狂「無限早餐」　不限次數吃到飽還能外帶

▲梅小路Potel飯店今年4月起推出全新早餐服務「無限早餐（無限朝食）」。（圖／JR西日本ホテルズ提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

位於京都梅小路地區的旅宿「梅小路Potel飯店」從今年4月中旬起推出全新早餐服務「無限早餐（無限朝食）」，不僅可在早餐時段內不限次數享用自助餐，旅客還能將餐點外帶至館內各個公共空間享用。

梅小路Potel飯店此次推出的「無限早餐」並非單純升級早餐內容，而是從「如何讓早餐成為住宿體驗的一部分」出發重新設計，讓旅客可在早餐供應時間內（早上7點至11點），不限次數進出餐廳取餐。

▲入住梅小路Potel飯店的旅客，可以將早餐外帶，於館內各個角落享用。

除了在餐廳用餐外，還能利用飯店提供的外帶盒，將餐點帶到館內各個角落享用，包括咖啡空間、屋頂露台、客房陽台、共享空間「あわいの間」等地，依照當天心情與行程自由安排早餐節奏，不必再受限於固定座位與用餐時間。

業者也表示，推出後觀察到早餐尖峰時段的擁擠情況大幅減少，讓旅客更能選擇用餐地點，也較少出現「沒坐到想坐的位置」的失落感。此外，業者也發現許多旅客會先簡單用餐，再到館內其他空間休息，之後再返回餐廳補充餐點，透過降低「必須在時間內用餐完畢」的壓力，讓整體氛圍比過去更加悠閒自在。

▲▼共享空間「あわいの間」延長開放。

除了早餐服務升級外，飯店同步延長館內象徵性的共享空間「あわいの間」開放時間，希望讓旅客能依照自己的步調安排住宿時光。其中，Coffee咖啡空間、Music音樂空間與Drink飲品空間的使用時間，皆從原本上午10點延長至中午12點；2樓Blank空間則從原本開放至晚間10點，延長至午夜12點。

▲全新夜間空間「おとな間（Awai）」。

此外，業者也在2樓Park區域打造全新夜間空間「おとな間（Awai）」，每天晚間10點至午夜12點開放。現場播放療癒音樂與影像，並提供生啤酒、Highball威士忌蘇打及無酒精飲品，旅客還能躺在日本知名懶骨頭沙發品牌「tetra」上放鬆休憩。

同時，位於梅小路錢湯「ぽて湯」前方的發酵飲品空間「梅小路醗酵所」，也開始提供住宿旅客限定免費飲品服務。業者表示，透過這些服務更新，讓整體住宿體驗更加完整，無論是早餐、休息空間還是夜間時光，都希望旅客能夠充分利用館內設施，甚至從入住到退房前最後一刻都持續享受飯店提供的體驗。

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▲京都MUJI BASE開幕。（圖／株式会社良品計畫提供，下同）

而無印良品旗下的「良品計畫」所打造的體驗型住宿設施「MUJI BASE」首次進駐京都，於東山清水地區開設第5間據點「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」已開幕，透過結合住宿與在地體驗，讓旅客深入感受京都日常生活文化。

▲京都MUJI BASE客房示意圖。

MUJI BASE KYOTO kiyomizu共設有18間客房，房內大量採用無印良品家具與家飾，並結合京都藝術家及在地創作者作品。其中包括可入住2人的雙人房、最多可入住3人的雙床房，以及可容納4人的家庭房。最大房型達53平方公尺，並配有浴缸，適合家庭與好友同行入住。

▲京都MUJI BASE推出清晨的清水散步，享受無人的古都寧靜氛圍。

最大亮點之一是推出MUJI BASE首度規劃的在地導覽活動「朝之清水散步（朝の清水散歩）」。旅客可於清晨5點40分至7點，在導覽員帶領下漫步前往清水寺，感受觀光客尚未湧入前的寧靜京都。此外，飯店也在每間客房提供「地域周遊MAP」，介紹包括金繼修復、喫茶店巡禮、晨間錢湯等9項在地體驗。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）