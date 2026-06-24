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台灣人最愛海外城市洗牌！釜山擠下曼谷　宮古島搜尋暴增10倍

▲▼釜山廣安大橋，釜山旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山成為台灣人最愛的海外旅遊城市。上圖為釜山廣安大橋。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台Agoda公布2026年上半年台灣人出國與國旅熱點。其中釜山成為最受歡迎目的地之一，宮古島在今年星宇航空開闢台北、台中直飛航班後，平台搜尋量與去年同期相比增長近10倍。入境市場方面，香港成為台灣最大入境客源，菲律賓則是成長最快的入境市場。

Agoda透過比對2026年1至6月與2025年同期的住宿搜尋數據，揭示台灣出境與入境旅遊模式的轉變。根據數據指出，韓國釜山取代泰國曼谷，成為最受台灣人喜愛的前5大海外旅遊城市之一，而曼谷則掉出前5名之外。

▲▼SKYLINE Luge釜山斜坡滑車，釜山旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼釜山有山海多元玩法，如斜坡滑車（上圖）或搭膠囊列車看海（下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼海雲台藍線公園Blueline Park，釜山海濱列車，釜山天空膠囊列車，釜山旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

根據釜山廣域市政府數據，台灣在今年第一季成為釜山的第一大客源市場，有超過 20 萬名台灣遊客造訪。而受歡迎主因在於多元化的旅遊體驗，從山海到都會生活都能一次滿足，加上便利的航班串聯，成為台灣人最愛去的海外旅遊城市。

▲▼星宇航空明年2月12日起台北-宮古島轉為定期航班。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空開通宮古島直飛航線後，帶動當地觀光。（圖／星宇航空提供）

▲▼紐約中央車站，大中央總站，紐約大中央車站，紐約旅遊，美國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲紐約中央車站。（圖／記者蔡玟君攝）

而日本「宮古島」隨著直飛航班開通，也成功點燃台灣旅客的旅遊熱情。搜尋量同樣成長顯著的目的地還有美國「紐約」，較去年上半年成長近4倍。

台灣入境市場方面，Agoda指出香港依舊是台灣最大的客源市場，反映出強勁的短途旅遊需求與頻繁的跨境往來。與此同時，菲律賓成為成長最快的入境市場，對台灣的旅遊搜尋意願相較去年上半年大幅增長了53%。

此外，平台也觀察到東南亞旅客對台灣的旅遊興趣已不再局限於台北，例如菲律賓旅客對高雄的搜尋量增長了近 3.5 倍，對嘉義的旅遊意願也翻倍成長。此外，金門和綠島等離島也名列成長最快的目的地之中，兩者的搜尋量均有超過3倍的成長，顯示東南亞旅客愈來愈偏好自然景觀與離島旅遊體驗。。

關鍵字： 亞洲旅遊 韓國旅遊 泰國旅遊 釜山 釜山旅遊 國外特色系列 Agoda

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