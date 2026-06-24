星悅航空桃園-北九州9/3重啟　慶復航單程1千元起、7/1開賣

▲睽違逾6年，星悅航空9月3日起恢復台北（桃園）往返北九州定期國際航線。（圖／星悅航空提供）

記者彭懷玉／台北報導

日本星悅航空（STARFLYER）9月3日起恢復台北（桃園）往返北九州定期航線，7月1日上午9點開放訂票。慶祝重返台灣市場，業者同步推出復航紀念優惠，單程未稅1,000元起，適用搭乘期間至10月24日止，售完為止。

星悅航空台北-北九州航線規劃每周3班。台北（桃園）出發航班為每周一、四、六凌晨3:00起飛，清晨6:20抵達北九州；回程則為每周日、三、五晚間11:40起飛，翌日1:10抵達桃園。去程清晨抵達、回程深夜返台，適合周末快閃、自由行安排。

▲星悅航空全黑機身與精品航空定位在市場中具有高辨識度。（圖／星悅航空提供）

除了夏季航班外，星悅航空也同步開賣冬季航班，適用期間為2026年10月25日至2027年3月27日，同樣維持每周3班營運，方便旅客提前規劃賞楓、聖誕跨年及春節假期行程。全航班機票自7月1日起均可透過官網訂購。



配合航線重啟，星悅航空也將持續升級機上服務體驗，強調日式待客服務精神，讓旅客自登機起即感受日式款待精神。機上將提供日本知名品牌「獺祭純米大吟釀氣泡濁酒45」，讓旅客在空中即可品味日本酒文化。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》



▲機上將提供日本知名品牌「獺祭純米大吟釀氣泡濁酒45」。（圖／星悅航空提供）

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此外，因應深夜及清晨航班特性，業者也正規劃多項機上服務內容，包括具日本特色的輕食、地方點心及精選飲品等，相關細節預計於8月下旬陸續公布。

▲AirAsia即日起也推出機票最低8折優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

而亞洲低成本航空AirAsia也推出機票優惠，即日起至6月28日開放預訂，適用於2026年8月1日至2027年3月31日出發航班，多條台灣出發國際航線最低8折，剛開航的高雄-大阪直飛航線，單程含稅只要3,490元起。

此次優惠涵蓋日本、泰國及馬來西亞等熱門旅遊地。台北出發，曼谷（廊曼）單程含稅2,597元起、沙巴（亞庇）2,855元起、吉隆坡4,264元起，以及札幌（新千歲）4,525元起。

▲AirAsia此次優惠涵蓋日本、泰國及馬來西亞等熱門旅遊地。（圖／記者彭懷玉攝）

高雄出發有曼谷（廊曼）2,869元起、吉隆坡3,047元起、大阪3,490元起，以及東京（成田）4,622元起，皆享8折起優惠。其中，高雄-大阪航線優惠訂票期限延長至6月30日。