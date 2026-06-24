星野「虹夕諾雅 奈良監獄」開箱　牢房變奢華套房、一晚2.9萬起

▲虹夕諾雅 奈良監獄將百年古蹟改造為奢華飯店。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／日本報導

曾經關押受刑人的百年監獄，如今搖身一變成為日本最具話題性的奢華飯店。星野集團旗下頂級品牌「虹夕諾雅 奈良監獄」將於6月25日正式開幕，以日本國家重要文化財「舊奈良監獄」改造，讓旅客入住古蹟，在歷史與現代設計交會的空間中展開獨一無二的住宿體驗，一晚14萬7000日圓起（近新台幣2.9萬）。

▲▼虹夕諾雅 奈良監獄是「明治五大監獄」中唯一完整保存至今的設施所改造的奢華旅宿。

百年監獄重生 完整保留明治時代建築之美

「虹夕諾雅 奈良監獄」前身為舊奈良監獄，建於1908年，是日本邁向現代化的重要象徵之一，由明治政府傾注國家資源打造。建築最具代表性的紅磚外牆，以及呈放射狀延伸的「哈維蘭系統（Haviland System）」監獄格局，至今仍完整保留。

該建築曾於1946年更名為奈良少年刑務所，作為重視更生教育的機構持續運作，直到2017年關閉，同年被指定為日本國家重要文化財，也是「明治五大監獄」中唯一完整保存至今的設施。如今透過國家與民間合作再生計畫，讓這座百年監獄轉型為奢華飯店，成為文化資產活化的代表案例。

▲▼過去牢房改造為客房空間。

48間全套房客房 由牢房改造而成

「虹夕諾雅 奈良監獄」共規劃48間全套房客房，最大特色就是保留昔日牢房空間的建築元素。其中最具代表性的「The 10-Cell」房型，將10間獨居房串聯改造而成，保留原始紅磚牆面與約3.5公尺高的拱形天花板，搭配現代設計家具與舒適設備，展現歷史與當代美學的融合。

館內另設有「The 9-Cell」與更高規格的「The 11-Cell Deluxe」房型，後者更設有寬敞的 Dressing Lounge，提供旅客舒適奢華的住宿體驗。

▲▼挑高設計的「Main Lounge」。

昔日監獄中庭變身最美公共空間

飯店公共空間同樣令人驚艷。挑高設計的「Main Lounge」保留監獄建築特有的拱廊結構與歷史線條，搭配歐洲古典家具及大型藝術作品，打造出如同私人宅邸客廳般的優雅氛圍。旅客可在此享用不同時段提供的飲品與點心，閱讀旅遊及建築相關藏書，度過悠閒時光。

▲昔日監獄中庭改造成戶外空間。

而昔日監獄中庭則改造成結合幾何美學與自然景觀的戶外空間，白色步道串聯綠意景觀與露台座席，白天可享受陽光與微風，夜晚則以月光為靈感打造燈光藝術，呈現截然不同的迷人景色。

▲Dining Lounge。

「Dining Lounge」則是享用餐前開胃酒與夜晚微醺時光的理想場所。空間承襲日本傳統「藏（倉庫）」建築的韻味，同時大膽採用大片落地窗設計，讓室內外景致自然交融，打造出開放舒適的氛圍。

▲▼虹夕諾雅 奈良監獄晚餐。

以「文明開化」為主題 用美食體驗日本近代史

餐飲也是虹夕諾雅奈良監獄的重要亮點。晚餐以「Gastronomy Chronicle（美食年代記）」為主題，透過法式料理呈現日本文明開化時期吸收西方文化的歷程。從融合洋食概念的一口料理，到經典法式菜色「香煎燉煮比目魚搭配阿爾貝醬」，帶領旅客透過味蕾感受日本飲食文化演進。

▲飯店早餐示意圖。

早餐則推出獨具特色的「文明開化早餐」，包含蘇格蘭蛋、蟹肉奶油可樂餅、炸蝦等經典洋食，搭配被視為當時西式醬油代表的伍斯特醬，重現明治時代初次接觸西方飲食文化的驚喜與新鮮感。

▲▼茜色午茶。

飯店也設計出「茜色午茶」，從一杯「和紅茶」揭開序幕。呼應日本開始生產正統西式餐具的時代背景，飯店特別選用日本製茶具盛裝香氣馥郁、產自奈良月瀨的和紅茶，並搭配精緻茶點，襯托茶香層次。

▲▼夜晚的「暮音經典之夜」與調香活動，讓旅客感受昔日上流社會社交文化。

調香、留聲機音樂會 打造沉浸式住宿體驗

除了住宿與美食外，飯店也規劃多項專屬體驗活動。入住旅客可參加以留聲機播放黑膠唱片的「暮音經典之夜」，搭配威士忌、香檳與雞尾酒，感受昔日上流社會的夜間社交文化。

另一項特色體驗「夜香調製時光」，則讓旅客親手調配專屬香氛，完成後還可將作品與原創擴香器帶回家收藏。隔天清晨則能參與「晨醒啞鈴體操」，使用奈良吉野杉打造的木製啞鈴進行伸展運動，在百年建築與庭園景觀環繞下迎接新的一天。

▲▼住客可以通過專屬通道前往奈良監獄博物館參觀。

住宿旅客可直通奈良監獄博物館

飯店園區內同步設有已於今年4月27日搶先開幕的「奈良監獄博物館」，入住的旅客可透過專屬通道直接往返博物館，深入了解奈良監獄超過百年的歷史脈絡與文化價值。館方更以「來自美麗監獄的提問」為策展概念，希望透過展覽重新思考人與歷史、社會及文化資產之間的關係。

▲百年飯店「奈良酒店」的西館將於9月改裝開幕。（圖／JR西日本ホテルズ提供）

此外，有「關西迎賓館」美譽的百年名宿「奈良酒店」（Nara Hotel）宣布，正在進行中的大規模整修工程將於今年下半年陸續完成，其中原本的「新館」將正式更名為「西館（West Wing）」，並於9月2日重新開幕，即日起開放預訂。

創立於1909年的奈良飯店，曾接待各國元首、皇室成員與國際貴賓，本館更由設計東京車站的日本近代建築大師辰野金吾（Kingo Tatsuno）操刀，以和洋融合建築風格聞名。此次整修後，新館將更名為「西館」，以「清澄悠然」為設計概念，在保留百年飯店歷史元素的同時融入現代美學，館內也將展示創業時期使用的紅磚藝術作品，讓旅客感受濃厚歷史氛圍。

改裝後的西館將新增「Premium」與「Superior」兩大房型等級，客房總數從原本127間減少至114間，以換取更寬敞舒適的住宿空間。所有客房均面向綠意盎然的中庭，並強化浴室設計，提升度假感與隱私性。此外，原日本料理餐廳「花菊」也將改裝為全新鐵板燒餐廳，以奈良在地食材結合百年餐飲傳統，並透過現場料理方式呈現奈良飲食文化。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）