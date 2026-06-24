人氣熟成咖哩店「通庵」連收2家　創始店只營業到6/28

▲通庵的香料咖哩粉使用13種香料調和，經過曝曬、烘乾、拌炒等多種製程後，慢煸炒香過後再靜置28天熟成。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「通庵熟成咖哩」是台北的人氣餐廳，原本全台有4家分店，不過台中店已歇業，而創始店（通安店）只營業到6月28日，讓許多死忠顧客大表不捨。不過，雙和店及中山店仍會繼續營業，粉絲還能前往這2家品嚐。

通庵創立於2019年（通安店），以「熟成咖哩」打出知名度，其香料經過曝曬、烘乾、拌炒等多種製程，慢煸炒香過後再靜置28天熟成。業者表示，這樣製程可以降低香料刺激性，風味柔和很多，是適合台灣人喜歡的口味。接下來秘製香料粉再與多種新鮮蔬菜水果長時間慢熬成醬，然後還需冷藏熟成48小時，讓咖哩醬圓潤醇厚。

▲「通庵」牛肉咖哩。（圖／記者黃士原攝）

通庵的菜單選項很簡單，主食可選雞肉、牛肉，以及雞肉牛肉混合的綜合，另外通安店多了炸蝦球，台中店限定口味則是唐揚雞。與一般咖哩煮法不同，這裡的咖哩與牛肉雞肉是分開料理，當初研發測試時，覺得肉跟咖哩一起煮時，吃到的都是咖哩味、容易膩口，分開煮可以吃到肉的原味。

通庵原有4家店人氣都很高，Google上評價都超過4顆星，不過近日卻傳出熄燈消息，台中店已結束營業，而創始店（通安店）只營業到6月28日，讓許多死忠顧客大表不捨，直呼「崩潰」、「居然，生意不是很好嗎」、「好難過」、「天啊，我不能接受」。不過，雙和店及中山店仍會繼續營業，粉絲還能前往這2家品嚐。

▲西門町61年老店「北平一條龍餃子館」熄燈。（圖／張哲生提供）

另外，西門町開業已有61年的「北平一條龍餃子館」驚傳熄燈，歇業公告中提到，由於人力短缺及租約到期，已於6月1日結束營業。

創立於1965年的北平一條龍餃子館，位於西門町峨嵋街，店內以北方料理為主，其中蒸餃為招牌菜，同時也提供包括餅食、麵食、熱炒、火鍋等菜色，在Google上獲得3.8顆星的評價。老西門町人都知道西門町有三部曲：帶著馬子（女朋友）吃一條龍的餃子、看萬國戲院的電影、喝銀馬車的咖啡，充滿了對西門町的懷念。