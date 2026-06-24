瑞芳3步道暫停開放　防範虎頭蜂螫傷風險

▲因日前瑞芳區多處步道發生民眾被蜂螫事件，現已拉起封鎖線，請民眾暫勿往。（圖／瑞芳區公所提供）



記者彭懷玉／台北報導

近期高溫持續，正值虎頭蜂築巢及活動旺季。新北市瑞芳區三貂嶺步道、柴寮步道及小粗坑步道，日前接連傳出登山客遭蜂螫事件，瑞芳區公所已通報新北市動保處進行蜂巢搜尋及防治作業，並暫時封閉3條步道，待安全無虞後再行開放。

瑞芳區公所表示，近期天氣炎熱，蜂群因築巢、育幼及取水需求，常聚集在溪流、水源附近，人蜂接觸風險明顯增加。為維護遊客安全，除封閉步道出入口外，也持續與消防局、動保處等單位合作，依現場勘查結果滾動檢討管制措施及開放時程。

▲日前一對夫妻行經三貂嶺步道途中遭蜂群襲擊，雙雙遭蜂螫傷。（圖／記者郭世賢翻攝）



區公所提醒，民眾登山時應穿著淺色長袖衣褲，避免使用香水等氣味濃烈用品；另可攜帶含DEET（敵避）成分的防蚊驅蟲液做好防護；若發現蜂群在周圍盤旋，切勿揮手驅趕，應以衣物保護頭部，並沿原路快速離開。此外，夏秋是虎頭蜂築巢高峰期，建議行走主要步道，避免進入草木茂密或人煙稀少區域，以降低驚擾蜂巢的風險。

民眾登山前，也可利用新北市動保處建置的「虎頭蜂熱點警示系統」Line Bot，查詢虎頭蜂熱點資訊；若發現疑似蜂巢，應保持安全距離並通報相關單位，切勿自行移除或破壞。