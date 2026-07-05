南投埔里4萬坪花園渡假村！住進水上花屋　房內就能泡美人湯

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者温筌

南投「楓樺台一渡假村」台一生態休閒農場是個美麗花園森林休閒渡假村，擁有4萬坪花園綠地，門票200元／半票100元（可折抵券100元），一年四季都可以看到色彩繽紛的各式花卉，還有兒童遊戲區、森林戲水區等。園區有戲水、DIY活動、四季採果體驗，還有全台唯一花神廟、水上花屋，真的超適合全家大小共同來渡假。

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交通停車

自行開車

Google導航輸入楓樺台一渡假村即可到達，有附設付費停車場，開車來很方便。

搭大眾運輸工具



►台灣高鐵至南投客運

於高鐵台中烏日站下站至1樓5號出口處客運轉運站搭乘南投客運，經國道6號直達至埔里車站，再轉搭飯店接駁車即到達目的地。(採預約制來回接送服務)



►埔里車站至台一生態休閒農場

農場可接受預約免費接駁服務，請於訂房時預約車次，因車次有限，預約額滿為止。



►台一生態休閒農場至埔里車站

發車時間：09：00、11：00、14：00



►埔里車站至台一生態休閒農場

發車時間09：15、11：15、14：15（農曆春節期間恕不提供台一生態休閒農場往返埔里車站服務）





門票價位

門票200元／半票100元（可折抵券100元）可使用於咖啡花屋／花彩屋／南芳宴會廳／採果區（果園開放日期依季節限定），且兌換券限當日17：00前使用完畢。



空間環境

園區地圖

生態導覽

遊園若需安排專員隨行生態導覽解說，每安排一位導覽老師，需收費2000元。每位解說員約可服務30位遊客，敬請事先預約。

▲園區擁有40000坪花園綠地，非常大，加上設施多元和四季變化的花卉景觀，美不勝收。

▲快門按不停真的拍到手軟，最好的方式就是入園時拿到地圖，好好規畫一下路程，才可以玩得盡興。

園區美景

▲浪漫的薰衣草。

▲各式花卉展現迷人的風采，喜歡花花草草的朋友一定會喜歡這裡。

▲可愛的香蕉花。

▲園區其實也是很重要的種苗公司，這裡生產的蔬果也很精采，所以可以搭配不同的季節來享受採果的樂趣。

▲很特別的百香果，真的適合全家大小來渡假。

森林戲水區

七大主題農場生態園區，從小規模的苗圃到多元化發展，將休閒與生態融入他一手打造的奇幻花園仙境中，每一處園區都是農場主人用心的將其打造成一座可讓人沉澱心靈、遠離塵囂的百花仙境，來到這裡感受四季大地風情與變化萬千的自然風貌。

▲埔里的好山好水，這裡全都有，園區引用自然的山泉水，創造出精采的森林戲水區，保證清涼又消暑。

▲水中倒影非常好看。

▲最新規劃出戲水區，非常淺，小孩玩水很安全，爸媽就可以坐在樹下乘涼滑手機，非常讚。

沙池泳池



▲這一區目前稱為寶貝視界區，主要有小朋友玩耍的玩沙池與泳池，一旁也有小的販賣區。

▲有遮陽的設施，家長可以坐在椅子上休息，坐在一旁喝喝咖啡，休息一下，洗手間也在一旁，非常貼心。





▲簡單的沙池及泳池，已足夠讓小孩玩到失心瘋了。

▲如果要玩水的話記得帶泳衣，不然一旁也可以買。



楓樺台一渡假村住宿推薦



花泉卉館經典套房

園區共有花泉卉館、水上花屋及花卉驛棧三種房型，花泉卉館共有72間客房，房內的空間感很不錯，有寬大的觀景窗及泡湯池，在房間內就能泡溫泉，非常舒服。

▲經典套房配置的是兩張大雙人床，床的質感很不錯，一夜好眠。

▲雙洗手台的設計非常方便，渡假躺在床上看電影非常舒服。

大大的梳妝台兼寫字桌，使用很方便，桌上備有熱水壺、咖啡杯、礦泉水、迎賓餅乾、濾掛咖啡、茶包等，小冰箱則在檯面下方。

▲衣櫃裡面有拖鞋、日式浴衣、備用雨傘及保險箱。

▲兄妹倆吃點心喝飲料，這個和室也是玩玩具的小天地，在外渡假也有專屬的秘密基地。

很棒的冷熱雙浴池，除了大窗景能邊泡湯邊欣賞風景，這裡美人湯的泉質也很棒，泡完皮膚滑嫩，旅途上的疲勞也一掃而空，浴池的出水量很大，一下子就滿了，這也是大大的優點。

▲泡完湯再躺在涼椅上看看風景，真的是人生一大樂事，住一天絕對不夠。

水上花屋

▲每一棟都像是童話故事裡的小木屋，也是很熱門的住宿區。





▲黑天鵝漫游。

花卉驛棧

▲這一區是花卉驛棧，而且又身處在歐式夢幻花園中，相當浪漫。

▲走出來就是銀河水道圍繞而成的美麗花園。

DIY 活動

果乾巧克力DIY很特別，多加了園區可食用的花朵，繽紛又可愛，費用200元、加購價150元，假日限定時間10：00和15：00，先將巧克力放進鍋子裡融化，再將園區自製的草莓果乾放入鍋中均勻裹上巧克力醬，再用篩子灑上雪白的糖粉或可可粉，最後再看個人需求將花卉妝點上去即可完成。

草莓果乾是農場自產製作，經過真空冷凍過，很像北海道名物六花亭的草莓果乾，看起來很像是新鮮草莓吧，吃起來的口感軟綿不會硬。

▲完成花朵果乾巧克力。

▲如果吃不完可以包裝起來，真的很像商店買的，用來送禮也很棒。

南芳花園宴會廳早餐晚餐





提供中西合壁的豐富早餐，南芳花園宴會廳，挑高13米落地窗設計，環境大方典雅，可容納55桌。基本的中式的粥品、西式麵包土司、經典熱食、生菜沙拉等，也有現煮熱騰騰的切仔麵，有不少食材是園區的新鮮蔬果，非常不錯，早餐時間只供應到09：00，記得要早起來吃。

▲埔里的特產，美人腿筊白筍，非常新鮮。

▲園區自產的水果。

▲中式清粥小菜必備的食材配菜。

▲很少見的千層條與紅豆餅。

▲現煮的米粉與麵條，熱騰騰的來上一碗暖胃又暖心。

▲這裡的果汁也是自產的哦，真材實料保證好喝，我們連喝了好幾杯。

▲多元又豐富的早餐，吃完活力滿滿。

晚餐享用FLORA套餐花神餐，這套餐非常適合夫妻與情侶二人共享，搭配餐點還有一瓶楓樺紅酒相佐，真的太棒了。

楓樺台一渡假村

地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

電話：04－92997848

遊園時間：平假日08：00～17：00

旅宿時間：入住15：00起至翌日退房11：00

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