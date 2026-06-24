下半年出國3大趨勢！花火大會先卡位　郵輪、天燈節成熱門玩法

▲夏天的日本除了祭典，就是要看花火大會。（示意圖／AsiaYo提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

出國旅遊熱潮持續升溫，旅遊平台AsiaYo根據2026年上半年銷售數據觀察發現，旅客最重視的旅遊選擇依序為「超值玩」、「放鬆玩」與「刺激玩」。隨著消費心態從追求奢華轉向重視情緒價值，旅遊市場也出現新的體驗趨勢，從賞楓花火、海外慶典到郵輪度假與森林慢旅，成為下半年最受關注的旅遊型態。

小資族最愛超值玩法 日韓賞楓、花火大會提前卡位

對重視旅遊CP值的旅客而言，AsiaYo建議可鎖定日本東北、韓國釜山與泰國清邁等目的地。避開熱門連假與旅遊旺季，不僅住宿價格相對親民，也能享有較舒適的旅遊品質。

平台觀察指出，許多旅客會選擇平日出發，將省下的旅費投入住宿升級或安排更多體驗活動。隨著秋季旅遊規劃陸續展開，日本賞楓與年度花火大會也成為熱門選項，其中，沖繩海洋博公園花火大會超早鳥門票已開賣，而山形米澤國際煙火大會則以武將表演結合煙火秀的沉浸式體驗受到關注。

▲清邁天燈節被譽為此生必體驗慶典。

深度體驗當道 天燈節、潛水與雪地活動受青睞

AsiaYo指出，越來越多旅客希望透過旅行創造難忘回憶，因此帶動各類深度體驗商品需求增加。平台規劃多項國際慶典與海外運動旅遊行程，包括沖繩潛水、菲律賓跳島、北海道雪地活動以及泰國清邁天燈節等熱門體驗。

其中，被譽為人生必看一次的清邁天燈節，每年都吸引大批國際旅客參與。數千盞天燈同時升空的景象，也讓許多旅客將其列入必訪清單。另一方面，海外運動旅遊同樣受到關注，例如10月登場的東京傳承馬拉松，平台提供保證參賽權方案，成為跑者規劃海外賽事的新選擇。

▲搭郵輪免去搬行李困擾，睡醒隔天就到目的地，成為許多旅客新選擇。

放鬆旅遊需求升溫 郵輪與慢旅行成療癒首選

除了追求體驗與高CP值外，也有不少旅客希望透過旅行徹底放鬆。AsiaYo表示，日本溫泉旅館、峇里島Villa、泰國海島度假村以及北海道森林系慢旅行，都是下半年詢問度持續攀升的療癒系產品。

郵輪旅遊同樣受到青睞。由於住宿、餐飲與娛樂設施皆集中在船上，旅客不需花費太多時間規劃行程，就能享受一站式度假體驗。近年平台也擴大郵輪產品布局，推出結合機票、住宿或岸上包車的一站式套裝方案，並鎖定基隆港出發航程，以及日本、新加坡出發的Fly-Cruise產品，同步布局高詢問度的阿拉斯加等長程航線。

▲越來越多台灣人到國外參加馬拉松。上圖為東京傳承馬拉松。

年中慶優惠開跑 最高現省3618元

迎接下半年旅遊旺季，AsiaYo同步推出年中慶優惠活動，精選日本、韓國、東南亞及熱門度假勝地住宿商品，最高現折3618元；全球eSIM最高66折起。此外，全台獨家保障參賽權的東京傳承馬拉松行程，輸入優惠碼「26THR」可再折5000元。

▲星野集團OMO5沖繩那霸。（圖／Klook提供）

而旅遊電商Klook則從即日起至7月5日推出「夏季大盛典」優惠，天天祭出限量「0.1折神券」，最高可折抵5000元，旅客有機會用百元有找價格入手全球人氣飯店，如星野集團OMO5沖繩那霸、環球影城東方飯店、香港迪士尼樂園迪士尼探索家度假酒店、煙波大飯店台南等。

活動期間Klook App限定推出每日主題優惠券，每周一祭出全球樂園1折優惠，包括香港迪士尼樂園、擁有全新楓之谷主題區的首爾樂天世界、以及東京哈利波特製片廠之旅等熱賣景點。

每周三則推出全球交通3折優惠，可用於Skyliner京成電鐵車票、AREX首爾機場快線、瑞士旅行通行證等明星商品；每周五台灣餐券5折優惠，包含饗食天堂、典華豐FOOD海陸百匯等熱銷餐廳。每周日再推全球租車最高折700元優惠券，讓旅客從交通、景點到美食都能一次省足。