麗星郵輪「探索星號」燃油附加費砍半　6/26起每晚降至300元

▲麗星郵輪宣布，6月26日起出發的探索星號基隆母港航次，燃油附加費每人減300元。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

國際油價趨穩，郵輪旅遊成本下修。麗星郵輪宣布，6月26日起出發的探索星號基隆母港航次，燃油附加費將調降50%，由原本每人每晚600元降至300元，適用於2歲以上旅客。

受到今年3月國際油價上漲影響，麗星郵輪針對探索星號基隆出發航次加收燃油附加費，每名旅客每晚收600元，成為當時台灣母港郵輪市場唯一啟動燃油附加費機制的業者。隨著近期國際燃油價格逐步回穩，麗星郵輪回調費用，減輕旅客負擔。

▲6月26日後出發的探索星號基隆航次，燃油附加費於離船前統一結算。（圖／記者彭懷玉攝）

麗星郵輪表示，本次新制適用於所有2026年6月26日（含）之後出發的探索星號基隆航次，燃油附加費將計入旅客船上帳戶，並於離船前統一結算。以一家四口搭乘5晚航次為例，燃油附加費調降後可省下6,000元；若為雙人旅客搭乘7晚航次，也能節省約4,200元旅費。

▲麗星把探索星號打造成「海上夏令營」，船上表演豐富多元。（圖／記者彭懷玉攝）

隨著暑假旅遊旺季到來，探索星號日本、韓國航線持續熱銷，涵蓋沖繩、鹿兒島、熊本、福岡、長崎及濟州島等熱門目的地。麗星郵輪同步推出限時優惠，即日起至6月30日前預訂指定航次，可享第三人0元及每房最高11,200元船上消費金回饋，進一步降低暑假出遊成本。

麗星郵輪指出，目前暑假航次買氣穩定，其中8月2日出發的7晚日本航程最受矚目，將停靠高知、東京（橫濱）、清水及大阪等城市。隨著燃油附加費減半，加上限時優惠方案，可望吸引更多旅客趁暑假規劃郵輪假期。