宜蘭50米瀑布秘境！三面峭壁圍成碧綠深潭　途經河流低底盤車勿入

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者温筌

「澳花瀑布」是澳花村內超美森林秘境，號稱仙境版秘境真的好美，重點是免門票，步行20分鐘就能到達玩水，還能在天然溪谷中享受芬多精，真的是山谷中的秘境。

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自行開車

Google導航輸入「澳花瀑布」即可到達，北部出發者，由國道5號下蘇澳交流道後右轉馬賽路過新馬陸橋，再左轉中山路二段經蘇港路右轉蘇澳隧道走台9線蘇花改，往花蓮方向，至和平後右轉台9丁線（舊蘇花公路）克尼布東路往澳花方向，過大濁水橋左轉經澳花部落至溪邊停車場。



大眾交通工具

搭乘台鐵於花蓮和平車站下車，再轉搭計程車經澳花部落至溪邊停車場，由溪邊停車場，攀爬步行蜿蜒山谷小徑約十多分鐘即可到達澳花瀑布，若由澳花聚落步行至瀑布，行程則約半個鐘頭。

注意事項

雖然秘境美景引人入勝，但要特別提醒民眾，該瀑布水域現場並無配置救生人員。下水嬉戲前請務必評估自身水性並注意安全；此外，山區氣候多變，逢颱風、暴雨或警報發布時，請絕對不要前往，以免發生危險。

▲先提醒各位，途中必須要經過一條河流，轎車底盤太低則要謹慎考慮前往。

▲路途除了水泥拱橋，還有登山步道。

步行至階梯路口無遮陽，階梯向上後才開始有樹蔭遮，約再行20分鐘到達澳花瀑布。石階有青苔，通往瀑布之道路為顛簸碎石路面，且當地氣候潮濕，易造成地面濕滑，宜備妥雨鞋或溯溪鞋前往，沿路山林生態幽美，看著身心愉悅。

▲緩慢前行，溪流潺潺的流水聲。

▲蜿蜒山谷小徑約15－20分鐘，隱隱約約聽到瀑布水聲，距離瀑布越來越近，心情也愉悅了起來。

仙境版超美森林瀑布

▲景色優美。

終於看到氣勢磅礡的澳花瀑布，水從高聳的峭壁傾瀉而下，非常壯觀，水勢從上直瀉，聲如轟雷，相當震撼。

▲澳花瀑布底下形成一長約80公尺、寬約60公尺的碧綠深潭。

▲在陽光照耀下好美，溪水清澈冰涼。

澳花瀑布三面環壁，峻嶙堅壯水量豐沛，高度約50公尺。瀑布充沛的負離子芬多精爆量，忍不住大口深呼吸，這裡的空氣好清新舒爽，感覺能把壓力一次釋放，煩惱拋至九霄雲外，在眾山環伺中，彷彿置身世外桃源。

大家都搶著下水玩，真的讓人透心涼，提醒這裡沒有救生員，請大家做好防護，或穿戴好救生裝備再下水玩。

▲來這裡和溪裡好多魚群悠遊，真是有趣，愛惜大自然，請把垃圾帶走，還給生態原本的家。

心得評價

來一趟澳花瀑布，雖然需要一點小體力，停車處約在步行攀爬20分鐘，看見壯觀美麗的瀑布和爽快的戲水，讓人神清氣爽好快樂啊，真是山谷中的秘境，值得一訪。

澳花瀑布



地址：宜蘭縣南澳鄉（導航直接搜尋澳花瀑布）

注意事項：現場無救生員請留意、颱風天請勿進入

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