ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭50米瀑布秘境！三面峭壁圍成碧綠深潭　途經河流低底盤車勿入

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者温筌

「澳花瀑布」是澳花村內超美森林秘境，號稱仙境版秘境真的好美，重點是免門票，步行20分鐘就能到達玩水，還能在天然溪谷中享受芬多精，真的是山谷中的秘境。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

自行開車
Google導航輸入「澳花瀑布」即可到達，北部出發者，由國道5號下蘇澳交流道後右轉馬賽路過新馬陸橋，再左轉中山路二段經蘇港路右轉蘇澳隧道走台9線蘇花改，往花蓮方向，至和平後右轉台9丁線（舊蘇花公路）克尼布東路往澳花方向，過大濁水橋左轉經澳花部落至溪邊停車場。

大眾交通工具
搭乘台鐵於花蓮和平車站下車，再轉搭計程車經澳花部落至溪邊停車場，由溪邊停車場，攀爬步行蜿蜒山谷小徑約十多分鐘即可到達澳花瀑布，若由澳花聚落步行至瀑布，行程則約半個鐘頭。

注意事項
雖然秘境美景引人入勝，但要特別提醒民眾，該瀑布水域現場並無配置救生人員。下水嬉戲前請務必評估自身水性並注意安全；此外，山區氣候多變，逢颱風、暴雨或警報發布時，請絕對不要前往，以免發生危險。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲先提醒各位，途中必須要經過一條河流，轎車底盤太低則要謹慎考慮前往。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲路途除了水泥拱橋，還有登山步道。

步行至階梯路口無遮陽，階梯向上後才開始有樹蔭遮，約再行20分鐘到達澳花瀑布。石階有青苔，通往瀑布之道路為顛簸碎石路面，且當地氣候潮濕，易造成地面濕滑，宜備妥雨鞋或溯溪鞋前往，沿路山林生態幽美，看著身心愉悅。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲緩慢前行，溪流潺潺的流水聲。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲蜿蜒山谷小徑約15－20分鐘，隱隱約約聽到瀑布水聲，距離瀑布越來越近，心情也愉悅了起來。

仙境版超美森林瀑布

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲景色優美。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

終於看到氣勢磅礡的澳花瀑布，水從高聳的峭壁傾瀉而下，非常壯觀，水勢從上直瀉，聲如轟雷，相當震撼。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲澳花瀑布底下形成一長約80公尺、寬約60公尺的碧綠深潭。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲在陽光照耀下好美，溪水清澈冰涼。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

澳花瀑布三面環壁，峻嶙堅壯水量豐沛，高度約50公尺。瀑布充沛的負離子芬多精爆量，忍不住大口深呼吸，這裡的空氣好清新舒爽，感覺能把壓力一次釋放，煩惱拋至九霄雲外，在眾山環伺中，彷彿置身世外桃源。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

大家都搶著下水玩，真的讓人透心涼，提醒這裡沒有救生員，請大家做好防護，或穿戴好救生裝備再下水玩。

▲▼澳花瀑布。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲來這裡和溪裡好多魚群悠遊，真是有趣，愛惜大自然，請把垃圾帶走，還給生態原本的家。

心得評價
來一趟澳花瀑布，雖然需要一點小體力，停車處約在步行攀爬20分鐘，看見壯觀美麗的瀑布和爽快的戲水，讓人神清氣爽好快樂啊，真是山谷中的秘境，值得一訪。

澳花瀑布 

地址：宜蘭縣南澳鄉（導航直接搜尋澳花瀑布）
注意事項：現場無救生員請留意、颱風天請勿進入

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C
部落格粉絲團

【你可能也想看】
►宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下　還有落羽松林能乘涼
►冬山森林步道藏雙層瀑布！第一層走20分鐘就到　坡度平緩老少兼宜
►名古屋住宿攻略！21間飯店懶人包　從車站旁到榮商圈應有盡有

本文作者

紫色微笑

看更多 ››

最近的報導

關鍵字： 澳花瀑布 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 紫色微笑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

推薦閱讀

沙鹿「森林療癒Villa Resort」2028開幕　享私人泳池、遠眺夕照

沙鹿「森林療癒Villa Resort」2028開幕　享私人泳池、遠眺夕照

爬完抹茶山後的甜點補給站！超萌造型蛋糕　還能吃龍貓公車

爬完抹茶山後的甜點補給站！超萌造型蛋糕　還能吃龍貓公車

爬完抹茶山後的甜點補給站！超萌造型蛋糕　還能吃龍貓公車

爬完抹茶山後的甜點補給站！超萌造型蛋糕　還能吃龍貓公車

窗邊座位遠眺龜山島！烏石港玻璃屋咖啡　兩側落地窗看盡山海

窗邊座位遠眺龜山島！烏石港玻璃屋咖啡　兩側落地窗看盡山海

不斷更新／強颱巴威交通異動一次看

不斷更新／強颱巴威交通異動一次看

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃買1送1

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃買1送1

印尼「凱娜克咖啡」桃園店明開幕　5款飲品限時買1送1

印尼「凱娜克咖啡」桃園店明開幕　5款飲品限時買1送1

宜蘭50米瀑布秘境！三面峭壁圍成碧綠深潭

宜蘭50米瀑布秘境！三面峭壁圍成碧綠深潭

空總古蹟大樓首度開放！2026文博會「5大展區」免費參觀

空總古蹟大樓首度開放！2026文博會「5大展區」免費參觀

因應巴威颱風來襲安全考量　航海節燈塔限定開放延期

因應巴威颱風來襲安全考量　航海節燈塔限定開放延期

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

埔里4萬坪花園渡假村！住進水上花屋

北海岸廢墟風紅磚古堡咖啡廳！

凱菲屋8/30前「4人同行1人免費」

壯圍一日遊必排中繼站！免門票藝術園區

兩大人氣定食特價199元「現省31元」

新北米其林新星！20年老店專賣鴨肉羹

宜蘭員山免擠人野溪秘境！隱身產業道路

高雄「台鐵機廠親子遊樂園」8/8啟用

日、韓99元機票明中午開搶

黎巴嫩人開的隱藏版沙威瑪！

熱門行程

最新新聞更多

不斷更新／強颱巴威交通異動一次看

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃買1送1

印尼「凱娜克咖啡」桃園店明開幕　5款飲品限時買1送1

宜蘭50米瀑布秘境！三面峭壁圍成碧綠深潭

空總古蹟大樓首度開放！2026文博會「5大展區」免費參觀

因應巴威颱風來襲安全考量　航海節燈塔限定開放延期

雲朗線上旅展開賣　2200元起住一晚

全聯推6款「寶可夢周邊」最低99元換購

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366