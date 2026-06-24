年輕人都不跟團？　旅行社揭出國最新玩法

▲旅行團具備行程規劃完整、交通與住宿一站式安排，以及專業領隊隨行等優勢，即使自由行盛行，仍擁有一定客群。



圖文／鏡週刊

疫後出國潮持續升溫，但旅客玩法已和過去大不相同。旅行業者觀察，相較於過去大型跟團模式，近年自由行、小團體與客製化需求快速增加，「短時多次」更成為不少旅客的新習慣。面對消費趨勢改變，旅行社也開始調整產品方向，從拚價格轉向拚深度與特色，希望在競爭激烈的市場中殺出新路。

據旅天下的調查發現，目前台灣旅客的胃口已經改變，行程更重視深度與彈性，「短時多次」的出國型態增加；小團體、主題型與客製化需求提升；在事前的準備階段，也改為線上資訊蒐集與線下諮詢並重。

旅天下發言人許哲郎也指出，目前台灣旅客的胃口已經改變，行程更重視深度與彈性，疫情後旅遊市場呈現「量能回升、結構轉變」的趨勢，旅客不再只追求低價，而更重視行程品質、旅遊體驗與安全感。

面對消費習慣改變，旅行社也積極投入轉型。許哲郎坦言，旅天下選擇搶進資本市場，不只是為了資金，更是替下一階段成長建立完整平台。

▲年輕族群偏好自由行與客製化旅遊，讓旅行社面臨轉型壓力，紛紛強化主題旅遊與深度行程布局。

「除了通路與服務升級，優化全台實體門市服務品質外，更要強化線上線下整合。」他說，未來也會持續投資數位化系統，導入更多數位工具，提升行程設計、客戶服務與營運效率。

此外，旅天下也將投入更多旅遊新品，發展主題旅遊、深度旅遊等高附加價值商品，希望在市場競爭中走出差異化。



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