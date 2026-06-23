桃園人回憶少一間！桃花園飯店6月底熄燈　住宿、餐券可全額退費

▲桃花園飯店將於6月底熄燈。（圖／翻攝自粉專）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園老字號飯店即將走入歷史！位於桃園火車站前商圈的桃花園飯店昨（22日）發布公告，因應整體營運規劃調整，將於6月30日正式結束營業，同步停止對外接單與服務。消息一出，引發不少在地民眾感嘆，直呼又一個承載回憶的地標即將消失。



桃花園飯店在公告中表示，感謝多年來各界的愛護與支持，由於營運規劃調整，飯店將於6月30日起停止對外營運，相關線上及實體訂房、餐飲服務也將同步終止。飯店指出，此項決定經審慎評估後做出，對於造成顧客不便深感歉意。

▲持有住宿券或餐飲券的民眾，則可於6月30日前至飯店櫃檯辦理全額退費。（圖／翻攝自粉專）



桃花園飯店位於復興路上，鄰近桃園火車站，長年來是不少民眾舉辦婚宴、尾牙春酒、家庭聚餐及商務住宿的熱門選擇，也是許多桃園人成長記憶的一部分。隨著熄燈消息曝光，不少網友紛紛在社群平台留言表示不捨，感嘆熟悉的老飯店即將劃下句點。



針對已預訂服務的顧客，飯店表示，凡已支付訂金或透過線上完成訂房的旅客，將由專人主動聯繫並協助辦理全額退款；持有住宿券或餐飲券的民眾，則可於6月30日前至飯店櫃檯辦理全額退費，也可透過官方Line帳號洽詢相關事宜。



此外，合作供應商及相關廠商的帳款與後續事務，將由財務團隊依程序處理，以保障雙方權益。