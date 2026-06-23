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島語台中店「優先訂位券」明開搶　今日前成為會員才有資格

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

▲島語台中漢神洲際店7/18開幕，明天開放會員領取優先訂位券，上圖為桃園店資料照。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，漢神洲際店將於7月18日開幕，這次訂位方式與過往不同，「來美食PLUS」會員、同時拿到優先訂位券可提前在7月2日預約，該券明天早上11點開放線上領取，限量500張。7月3日全面開放一般消費者預訂。

島語自助餐廳上周公告漢神洲際店的訂位資訊，與以往稍有不同，採兩階段開放訂位。首波率先回饋「來美食PLUS」會員優先搶訂，明天早上11時開放線上領取「優先訂位券」，可憑券於7月2日上午11時起到現場辦理訂位，上午10:30在1樓崇德19路南側大門發放號碼牌，11:00後依序至島語門口訂位。

▼島語台中店「來美食PLUS」會員優先訂位方式3步驟。

▲會員優先訂位相關資訊。（圖／取自漢來美食官網）

漢來美食表示，有意搶先預訂的消費者，需於領券前先完成「來美食PLUS」會員註冊，才能取得優先訂位資格，本次會員優先訂位券限量500張，每位會員限領1張，每張券最多可預訂4位（含兒童）。

第2階段則7月3日登場，上午11時起全面開放9月30日前的訂位，消費者可透過線上訂位、電話訂位及現場訂位等方式預約用餐。

島語台中漢神洲際店餐價維持現行收費標準，周一至周四午餐每位1,490元、晚餐1,790元；周五午餐1,490元、下午餐1,490元、晚餐1,790元；假日午餐1,790元、下午餐1,490元、晚餐2,090元，以上價格均需加收10%服務費。

▲旭集台中大遠百店7/9開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，旭集目前已有台北信義店、台北微風店、台北天母店、桃園中茂店、竹北遠百店、台南西門店及高雄義享店等7家，而2023年底就傳出籌備消息的台中大遠百店，終於要在7月9日正式開幕，除呈現品牌一貫的精緻餐檯與豐富旬味料理，還特別以台中的在地風土與人文風貌為靈感，設計專屬限定菜色。

旭集是饗賓餐旅旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

關鍵字： 美食雲 島語 自助餐 吃到飽 Buffet

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