Joeman帶動國旅熱！雄獅賞花團銷售增2成　阿里山2日2800元起

▲百萬網紅Joeman日前參加雄獅699元一日團，意外引來網友熱議，甚至驚呼「國旅有救了嗎？」（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



記者彭懷玉／台北報導

百萬網紅Joeman日前參加雄獅一日團，走訪萬里繡球花海與金山老街等景點，整日行程只要699元。實際體驗後，他認為整體CP值不錯，並於頻道分享，引發網友熱議，甚至驚呼「國旅有救了嗎？」對此，雄獅旅遊表示，相關產品詢問度提升，並帶動相關季節性賞花行程銷售狀況，成長約2成。

雄獅旅遊透露，網紅分享萬里繡球花行程後，主要帶動整體花季賣況，成長約2成。而目前熱銷商品以主題深度性旅遊為主，包括「精準社群共鳴」，推出深入宜花早市的「買菜團」或鎖定手遊皮克敏玩家的「打蘑菇團」等爆款行程等。

▲高家繡球花田（第三園區）。（圖／記者胡至欣攝）



雄獅旅遊表示，觀察近年國旅市場已從過往的「旅遊目的地導向」，逐漸轉向重視「目的性體驗」，今年暑假國內團體行程銷售已達8成，較去年同期成長3成，因此持續推出多元優惠行程，吸引旅客輕鬆出遊。

其中主打包括「阿里山避暑二日遊」祭出第二人半價優惠，行程涵蓋嘉義阿里山、佐登妮絲城堡、Lalaport及功維敘隧道等景點，並加碼全團免收小費，每人2,800元起，免開車、免找車位的行程，順勢成為暑期主力產品。

▲▼台中勤美洲際酒店；「台南五星二日遊」則入住話題飯店福爾摩沙遊艇酒店。（圖／雄獅旅遊提供）



另外，「台中五星二日遊」結合台中勤美洲際酒店住宿與人氣森森燒肉體驗，限時下殺6折，每人5,999元起；「台南五星二日遊」則入住話題飯店福爾摩沙遊艇酒店，搭配異國百匯自助餐，每人3,600元起。

▲統一馬武督-滑水道。（圖／統一渡假村提供，下同）



統一渡假村則認為，針對暑假旺季到來，家庭客近年更偏好「短天數、高體驗」行程，其中「避暑」與「玩水」成為熱門關鍵字。對此，旗下新竹馬武督與台中谷關主打山林涼爽環境與一站式設施，暑假推出早鳥優惠，並加碼未滿6歲兒童免費入住。

▲▼統一谷關-泡泡戲水池；統一馬武督-主題房型。



新竹馬武督主打「四次元冒險」主題，一泊二食6,980元起，結合滑水道、闖關遊戲與變裝拍照等互動體驗，並搭配客家料理與解謎活動；台中谷關則以山林冷湯與水域設施為亮點，推出不加價專案6,880元起，新增鴨鴨澡堂、泡泡戲水池與親子DIY活動，打造消暑又放電的親子度假行程。