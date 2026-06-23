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住進加拿大維多利亞百年豪宅　Pendray Inn裡嚐英式三層下午茶

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Pendray Inn & Tea House前身為19世紀末興建的維多利亞式豪宅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／加拿大報導

維多利亞是加拿大最具英倫風情的城市之一，散發濃厚而優雅的英式氛圍。其中，位於內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House，前身為19世紀末興建的維多利亞式豪宅，旅客不僅能在此品嚐傳統英式下午茶，還能入住百年古宅，感受時光倒流般的住宿體驗。

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Pendray Inn & Tea House體驗英式下午茶。（圖／記者彭懷玉攝）

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

Pendray Inn & Tea House原為1897年由英國移民William Joseph Pendray家族打造的私人宅邸，採維多利亞時期常見的Queen Anne建築風格，至今仍保留木質樓梯、雕花壁板、復古壁爐等歷史元素。踏入館內，彷彿走進上個世紀的英倫宅邸，處處流露歲月痕跡與古典韻味。

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼館內至今仍保留木質樓梯、雕花壁板、復古壁爐等歷史元素。（圖／記者彭懷玉攝）

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

館內最受歡迎的體驗莫過於英式下午茶。三層點心架依序擺放鹹點、司康與甜點，從小黃瓜奶油乳酪三明治、雞肉沙拉可頌，到煙燻鮭魚小點與蛋沙拉，每一層都延續傳統英式下午茶的經典配置。部分餐點則融入卑詩省西岸特色食材，包括丹吉尼斯蟹、BC黑鱈魚及煙燻鮭魚等，讓英倫午茶多了幾分在地風味。

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼坐在窗邊座位，花園景致映入眼簾，骨瓷茶杯與花卉圖騰茶壺相映成趣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

坐在窗邊座位，花園景致映入眼簾，午後陽光穿過窗櫺灑落桌面，骨瓷茶杯與花卉圖騰茶壺相映成趣，營造出靜謐而優雅的氛圍，彷彿置身19世紀維多利亞時代的日常生活。

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Pendray Inn & Tea House保留木質樓梯，洋溢濃厚英式復古風格。（圖／記者彭懷玉攝）

Pendray Inn二、三樓則規劃為住宿空間，提供10間各具特色的客房與套房，保留原建築格局與復古家具，同時融入現代化設施。不過由於屬於歷史建築改造，館內未設置電梯，行動不便旅客須留意。

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Pendray Inn二、三樓則規劃為住宿空間，提供10間客房與套房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

飯店位於維多利亞市中心內港區，步行即可抵達議會大廈（British Columbia Parliament Buildings）、劇院及商業街區。每到夏季，港邊常有街頭藝人演出，遊船與水上飛機穿梭其間，形成維多利亞最具代表性的城市風景。

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Pendray Inn & Tea House花園景觀；British Columbia Parliament Buildings。（圖／記者彭懷玉攝）

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

此次記者搭乘公主遊輪最新旗艦「星辰公主號（Star Princess）」體驗阿拉斯加內灣航線，最後一站停靠加拿大維多利亞。除了可自由漫步探索這座充滿英國風情的港灣城市，也能參加岸上觀光行程，其中便包含Pendray Inn & Tea House英式下午茶體驗，在百年古宅中享受一段悠閒午茶時光。

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼公主遊輪最新旗艦「星辰公主號」阿拉斯加內灣航線，最後一站停靠加拿大維多利亞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲加拿大維多利亞內港（Inner Harbour）附近的Pendray Inn & Tea House,英式下午茶,星辰公主號,British Columbia Parliament Buildings,加拿大維多利亞景點。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 加拿大旅遊 國外特色系列 美洲旅遊 公主遊輪 星辰公主號 維多利亞旅遊 Pendray Inn & Tea House 英式下午茶

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