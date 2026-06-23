IKIGAI燒肉高雄首店6/23試營運　連2天9折優惠

▲IKIGAI燒肉高雄首店6/23試營運。（圖／IKIGAI燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

IKIGAI燒肉專門店首度插旗高雄，新光左營店6月23日、24日試營運，期間前往用餐可享9折優惠，而6月25日開幕至8月31日，開幕慶典雙人套餐特價1138元。

IKIGAI是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，以「日常個人食」為品牌定位，提供超過20種以上個人燒肉套餐可供選擇，價格從310元起的小資組合到日本A5和牛應有盡有。目前全台有7家分店，分布在台北、桃園、台中及台南，高雄首店（新光左營店）將於6月23日、24日試營運，6月25日正式開幕。

▲美國PR嫩肩＆甕漬巨龍燒肉雙拼。（圖／IKIGAI燒肉提供）

慶祝高雄新光左營店開幕，6月23日、24日試營運祭出9折優惠，6月25日至8月31日推出「開幕慶典雙人套餐」，包含牛胸腹＆肩小排雙拼套餐、豚五花＆雞腿雙拼套餐，以及甕漬巨龍燒肉70g與櫛瓜1份，特價1138元。

▲美國牛胸腹大盛。（圖／IKIGAI燒肉提供）

餐點部分，品牌推薦「美國牛胸腹大盛（售價450元）」，大份量牛腹肉，口感軟嫩、牛肉香甜；暢銷經典推薦「五重奏盛合（售價580元）」內含3種牛肉部位，再加上雞松阪、歐風香草雞腿，一次享受多種肉品；老饕則推薦「全美牛盛合（售價620元）」和「美國PR嫩肩&甕漬巨龍燒肉雙拼（售價520元）」，前者內含美國CH翼板、美國PR肩小排等4個部位肉，後者則含柔嫩Q彈的美國PR嫩肩和醬香入味的甕漬巨龍。

▲肉次方桃園中正店7/1開幕。（圖／王品提供）

另外，肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。7月1日開幕的桃園中正店座落在桃園藝文特區，同側有夏慕尼鐵板燒，對面同德五街上還有王品牛排、和牛涮、青花驕和中餐品牌享鴨等同集團品牌。

慶祝桃園中正店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，兩人同行憑券內用消費858元（含）以上套餐，即享85折優惠。第二重「桃園中壢同慶」，7月15日前到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任1套餐，就能免費兌換黑虎蝦1尾。