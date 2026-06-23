AirAsia飛曼谷、札幌最低2597元　可訂到明年3月

▲AirAsia是全台唯一直飛沙巴（亞庇）的航空公司。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

亞洲低成本航空AirAsia今（23日）起推出限時機票優惠，即日起至6月28日開放預訂，適用於2026年8月1日至2027年3月31日出發航班，多條台灣出發國際航線最低8折，剛開航的高雄-大阪直飛航線，單程含稅只要3,490元起。

此次優惠涵蓋日本、泰國及馬來西亞等熱門旅遊地。台北出發，曼谷（廊曼）單程含稅2,597元起、沙巴（亞庇）2,855元起、吉隆坡4,264元起，以及札幌（新千歲）4,525元起。

▲AirAsia限時機票優惠即日起開放預訂，適用8月1日至2027年3月31日出發航班。（圖／記者彭懷玉攝）

高雄出發有曼谷（廊曼）2,869元起、吉隆坡3,047元起、大阪3,490元起，以及東京（成田）4,622元起，皆享8折起優惠。其中，高雄-大阪航線優惠訂票期限延長至6月30日。

▲AirAsia指定航線8折優惠。（圖／AirAsia提供）

除了票價優惠外，AirAsia同步加碼旅一次免收改期手續費服務，如需更改行程僅須補足票價差額；另可加購Value Pack組合，包含20公斤託運行李、標準選位及機上餐食等服務，最高可享7折優惠，整體最高省下約30%費用。

▲酷航攜手《蜘蛛人：重生日》推出期間限定主題彩繪機及機艙體驗。（圖／酷航提供）

另外，新航集團旗下低成本航空酷航（Scoot）宣布攜手索尼影業即將上映的新作《蜘蛛人：重生日》，推出期間限定主題彩繪機及機艙體驗。即日起至9月13日，旅客有機會搭乘以蜘蛛人為主題的空中巴士A321neo及波音787夢幻客機，在飛行途中感受沉浸式電影氛圍。

該合作涵蓋兩架主題飛機，客艙內設有蜘蛛人主題裝飾、專屬頭枕套，機上也將播放《蜘蛛人：重生日》相關音樂。旅客於機上消費，還有機會獲得限定鑰匙圈、環保折疊袋等聯名周邊。

主題機首航將自新加坡出發，其中波音787夢幻客機預計於6月30日執飛東京（羽田）航線，A321neo則於7月1日首航泰國清邁。之後將輪流飛往日本、澳洲、中國、菲律賓及泰國等指定城市，旅客即使未特別預訂主題航班，也有機會巧遇蜘蛛人主題機。

此外，酷航也將新加坡樟宜機場第一航廈報到區打造成蜘蛛人主題空間，從報到開始就能感受電影氛圍。