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宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類　盤點40+景點與必排活動　

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者温筌

2026最新整理「宜蘭玩水景點推薦」宜蘭熱門玩水景點、免費戲水秘境一次看，這篇網羅最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，讓你一次搞懂宜蘭哪裡最好玩，從免費景點到私房秘境，宜蘭得天獨厚的天然環境和清涼乾淨的水質，讓戲水、泡湯、踏浪一次滿足。文章按鄉鎮分區整理，想找親子同樂、情侶約會或獨自冒險的玩水景點，都在這裡一次看。

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宜蘭玩水景點地圖

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

宜蘭縣下轄各鄉鎮市，每個地區都有獨特的自然風景、溫泉資源、在地文化或親子設施，以下整理各鄉鎮的玩水景點，方便你依需求選擇：

頭城戲水景點推薦

外澳旅遊服務區（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

外澳沙灘是衝浪客聖地，香蕉船、附近山頂上則有飛行傘基地，豐富的陸海空三域活動，服務區內貼心設有免費的沖腳區以及付費的淋浴區，室內9號咖啡館更提供咖啡、餐飲小點和借問站服務，大片落地窗可遠望太平洋濱海美景及龜嶼佳景，號稱是離海邊最近的咖啡館，旅人們在戲水嬉遊後可以到此飽食賞景，休憩放鬆身心，海岸廣闊，浪花、濤聲，讓人心曠神怡。

這裡也是上去伯朗咖啡城堡一館及二館山下入口處，這裡不但能玩水、堆沙、抓螃蟹，還能看到極限運動：動力滑翔翼、飛行傘、沖浪、沙灘車等刺激的活動，這片海灘的優勢，沙灘平坦乾淨且海岸線長，而且不會有危險的瘋狗浪，這裡應該是親子遊憩的天堂吧！

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號
開放時間：平日10：00－18：30 周末09：00－20：00
電話：03－9789799

龜山島賞鯨／登島／繞島三合一／牛奶海立槳

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

龜山島對於宜蘭人而言是很特別的精神象徵，雪隧尚未開通之前，交通往來必須靠火車運輸，對於早期的異鄉遊子而言，坐火車返鄉回家，一通過福隆隧道，幾乎所有的人都會站起來往左邊看，因為看到龜山島就意味著，家，不遠了，賞鯨之後，重頭戲來了，終於踏上龜山島這個宜蘭人的精神地標，要來一睹他的廬山真面目了。

大溪蜜月灣（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

位於宜蘭縣頭城鎮大溪附近，是北關以北的唯一沙岸，整座海灣呈眉月形，海水清澈，沙灘細軟平緩，一直延伸至海中，是非常適合情侶、朋友攜手漫步，嬉水共遊的好地方。

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

此處可遠眺龜山島，近臨蜜月灣優美的孤形海濱，適合遊客游泳、垂釣、潛水等活動，蜜月灣另一特色，則是兩側為礁岩，中間部分為細柔的沙灘，海灣浪花沖高平均1至3公尺，成為北部主要的衝浪據點。

地址：宜蘭縣頭城鎮合興路66號
電話：02－24991115
開放時間：全年開放

礁溪戲水景點推薦

湯圍溝公園（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

大家原所熟悉的湯圍溝公園，但一旁是高樓大廈，頗有壓迫感，因為比較接近礁溪鬧區，所以比較便利些，礁溪整年都適合泡湯。

電話：03－9874882
地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99－11號
開放時間：全年開放

礁溪溫泉公園、森林風呂

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

礁溪溫泉公園入口旁也有免費的泡腳池，一樣受大家的喜愛，有屋頂可以遮風避雨，舒服多了；還有溫泉裸湯是公共的泡湯區，裡面全是檜木打造的浴池，稱為森林風呂的泡湯池，原是以裸湯方式設計，以日式風格為設計主軸，有舒適的戶外泡湯池、泡湯池分男湯、女湯 。

地址 ：宜蘭縣礁溪鄉公園路16號
電話 :：03－9872998
營業時間：09：00－22：00
收費 / 門票 ：全票80元、優待票60元、半票40元

五峰旗瀑布（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

五峰旗瀑布可說是宜蘭縣內著名的風景點了，共三層瀑布，小段路沿途都可以聽到淙淙的水聲，加上清風徐來，有時夾帶點水氣，夏天來此真的非常涼爽，瀑布下方有個攔沙壩， 這裡也滿好玩的，有些地方適合戲水，有些地方可以游泳，但是這裡畢竟不是正式的泳池，玩水要特別小心安全。

走完五峰旗風景區全程約花兩小時，建議可安排半日的旅遊行程，加上地形的關係，一旁也滿適合親子戲水的，難怪是國民旅遊的要點，連台灣好行也在此設站，沒有開車的朋友，也可以利用台灣好行的巴士來此遊玩。

地址 ：宜蘭縣礁溪鄉五峰路
電話 ：03－9880940

五峰旗旅遊服務中心（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

五峰旗遊客服務中心，位於五峰旗瀑布山腳下的小溪流是個適合親子玩水的好地方！往五峰旗瀑布的山腳下，已經有個規劃良好的收費停車場，停完車走幾步路就到戲水的地方了，夠方便吧！

地點 ： 宜蘭縣礁溪鄉，開車過礁溪老爺酒店往五峰旗瀑布的方向，約1分鐘，就抵達此地。
開放時間:：全年開放

猴洞坑瀑布（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

免門票的天然景觀，猴洞瀑布屬於「蘭陽十八勝」之一，位於礁溪鄉白雲村轄區內，俗稱「白石腳」，因猴洞坑溪落差而形成瀑布，而以前此處有猴群聚集，因此而得名，雨季來臨時刻，才能觀賞到寬約6公尺，高約25公尺的瀑布勝況。

溪床二旁的岩石因為溪水侵蝕，故巨石林立，水花飛濺成落差十餘公尺高瀑布，其周圍林相茂密豐盛，可享受到一股幽雅清靜的秀氣，有情者相偕登上猴洞瀑布，必成良緣眷屬，有心人不妨一遊，來證明此語此景。

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號
開放時間： 全年開放

林美石磐步道（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

一走進步道，隨即感到原始森林的氣息，蓊鬱翠綠濃蔭蔽日，一股清涼席捲而至。步道相當平坦好走，可毫不費力的漫遊賞景，每隔100公尺設有小木椿標記里程，不致有迷途之虞。

沿途景觀相當迷人，隨時都能聽到溪水潺潺，到處可見瀑布，瀑布群之多令人大開眼界。途中廊道的亞熱帶植物散發濃烈芬多精、石磐瀑布激盪出大量陰離子，行走其中，吸取豐富的「空氣維他命」，神清氣爽，全程約1－1.5小時可以走完。

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村 

甲鳥園

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

從傳統鴨寮轉型，成為礁溪環境最契合的生態園地，清水模的鴨舍建築非常新穎，採用循環共生的方式，用歐洲先進的人道友善飼養的鴨子，除了飼育出健康的鴨子之外，還有特別設計的稻鴨共生、戲水區，園區內有鴨蛋做成的鴨蛋糕、香水蓮花茶、好吃、好玩，寓教於樂的好地方。

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路
電話：03－9288152
營業時間：09：00 －16：00

山泉大飯店（溫泉魚咬腳皮）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

溫泉魚又名「醫生魚」，根據研究，溫泉魚療法起源自土耳其，溫泉魚對人體有極大好處，除了可以吸食人體新陳代謝後的死皮，還能把殘留在人體表皮毛孔中的垃圾和細菌吸出，讓人體順利吸收溫泉中的礦物成分，礁溪很多地方都有。

電話：03－9887979
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段36號
費用：每人100元

輕親魚朵生態園區

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

這裡不但免費入園、隨便拍照都超好看，還有沙坑讓小朋友放電、體驗撈蝦、釣魚、搭船，全都不限時間超佛心，穿上青蛙裝撈蝦超有趣，玩完還能直接品嚐現撈台灣鯛和泰國蝦，附設的蘭陽蟳屋餐廳也是當地人氣美食。

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段495號
營業時間：10：00－18：00 (周六日09：00開始營業)
電話：03－9870238

壯圍戲水景點推薦

大福觀海旭日平台（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

全新大福觀海旭日平台免門票，真的好美好好拍，開車導航即可到達，宜蘭濱海自行車道又有新亮點了，可以讓宜蘭濱海自行車道中多了新的休息區，同時也可以坐在鞦韆與龜山島合照，之後再去食聚咖啡享用有名的千層蛋糕，好吃又好玩的一日遊。

營業時間：全天候24小時開放

永鎮海濱公園（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

一望無際的沙灘，隨著浪花的拍打展現萬種風情，這裡的沙是黑色的，細緻的細沙子走起來很舒服，尤其沙灘下降程度較平緩，可以走進海浪裡還是很安全，公園位於海濱，設有棧道及觀景涼亭，沙灘則綿延十幾公里，北至竹安溪口，南至蘭陽溪口，漫步沙灘、玩沙、戲水、觀浪很悠閒。

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段388巷9號
電話：03－9301241

羅東｜五結｜三星戲水景點推薦

柯林湧泉生態圳路教育園區（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

此處水源為地下湧泉，經過規劃形成一個生態園區，天氣好的話適合走一走拍照很悠閒，利用具有豐富天然湧泉水施作生態化功能水路，建造親子多樣化活動設施，提供遊憩景點，以近自然工法整理河岸護坡，營造親水空間及水生動、植物棲息繁殖水域環境，使原生種河蜆、毛蟹、溪哥等魚蝦類及水草、野薑花等動、植物重現，並於圳岸植栽綠色花木潤飾，回復大地生命原貌，改善田園景觀，美化農村生活環境。

地址：宜蘭縣三星鄉大隱村柯林路

安農溪泛舟

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

安農溪泛舟三部曲，挑戰區、 驚險區、戲水區，水量不足時，將戲水區變更為由起點上游1000公尺處，進行水上漂浮體驗活動，安農溪係蘭陽發電廠尾水，故無山洪爆發問題，所以下雨天照常舉辦泛舟活動。

地點： 張公圍親水公園
地址： 宜蘭縣三星鄉張公圍親水公園
營業時間： 09：00－17：00
報名電話：03－9895566

冬山戲水景點推薦

松樹門湧泉游泳池

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

一票到底玩整天，門票3歲以下100元、3歲以上150元， 4點以後入園100元，三種不同的戲水池滿足不同年齡層，特點是還有高達三層樓的高空滑水道，小孩玩的超級開心，此外，小孩池也會放置大型的水上玩具，非常好玩，設有販賣部泳裝、茶葉蛋、熱狗，泡麵、飲料，平價的消費，讓每個人都可以玩得開心、吃得開心

地點：宜蘭縣冬山鄉松樹路503號
營業時間：09：00 －17：00
電話：0933－260161／0933－772276

龍泉游泳池

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

天然湧泉水質的關係，保證絕對清涼，這裡有三種滑水道，刺激好玩，也有讓小孩可以玩的水中溜滑梯，大人游泳池、小孩戲水池規劃得很不錯， 炎熱的夏天讓你游泳後就不想回家，販賣部還有好吃的雞排，加上附近景點、美食，來個冬山一日遊超嗨。

地點：宜蘭縣冬山鄉華祥路146號
營業時間：05：00－19：00
電話：03－9581290

松樹門湧泉 

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

冬山松樹門這一帶，除了熱門的松樹門游泳池外，也有個當地才知的小景點，這裡早期曾是附近居民的洗衣場，現在只是一個小水塘，終年湧泉不斷，水質清澈豐沛，遊客可以來這裡泡泡腳清涼一下。

地址：宜蘭縣冬山鄉松樹路580號

龍目井游泳池

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

位於冬山鄉的斜槓游泳池，門票價錢超漂亮，最低20元起，就可以一票玩到底，享有天然湧泉戶外泳池、奈米氣泡熱水牛奶浴、健身房、SPA、烤箱＋蒸汽室，特別是奈米氣泡熱水牛奶浴，這種感覺妙不可言。

地址：宜蘭縣冬山鄉永興路二段280號
電話： 03－9585583
票價：05：00－08：00晨泳20元 ／10：00－21：00一般80元(一票玩到底) ／兒童50元／陪伴不下水 20元
時間：05：00－21：00 

梅花湖（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

梅花湖是天然的蓄水池，三面環山，以前又名大埤、鏡湖，因湖的形狀像一朵五瓣的梅花，後來改名為梅花湖，位於宜蘭羅東、冬山交界一帶，免費景點是遊客來宜蘭的必遊之地，除了坐船遊湖玩樂，可以利用兩天一夜的時間玩好多地方，因為現在園區內不能騎電動車，但還是有協力車、腳踏車、立槳可以租借，周圍美食餐廳下午茶也不容錯過。

地址：宜蘭縣冬山鄉得安村大埤路1號
電話：03－9617267
開放時間：09：00－17：30

廣興農場 鴨母寮豬哥窟

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

全台唯一以豬舍為環境主幹，重現傳統宜蘭農村生活、生產、生態及生命的主題體驗，以農村生活體驗為主的活動包含：園區導覽解說、農村焢土窯、摸蜆兼洗褲、傳統美食DIY、彩繪小豬、鄉土料理，讓您在繁忙工作之餘，來趟放鬆的宜蘭農村之旅。

地址：宜蘭縣冬山鄉光華三路132巷12號
電話： 03－9513236
營業時間：9：00－18：00（每周三公休）

武淵水火同源（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

高速公路下，免費戲水池、大碗公溜滑梯，「風火水土地景體驗場」也將整合橋下閒置空間，及湧出的泉水，再搭配溪邊多處火源點，讓遊客可以在溪邊遊玩，也順便了解奇特的地質現象。

地址：宜蘭縣冬山鄉武淵路103號（國道5號橋下、近冬山河）
 
新寮瀑布步道（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

冬山河源頭，羅東林管處以冬山工作站前為起點，至新寮瀑布前觀瀑平台（第一層瀑布），步道全長900公尺，全程採生態工法施作，有吊橋、有步道，小橋流水伴著森林SPA，令人難以忘懷。

開放時間：每日早上8：00－12：00／下午14：00－16：00
地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路盡頭
電話：03－9580169（林務局冬山工作站）

員山戲水景點推薦

雷公埤（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

天然湧泉的埤塘，因為位於主要鄉道上，所以來往的交通頻繁，這裡竟然有很棒玩水秘境，水質清澈見底，清涼無比，還有魚兒悠遊其中，一旁還有落羽松可以遮涼避蔭，真的好好玩。

地址 ： 宜蘭縣員山鄉永同路三段63－2號
營業時間：全年開放

花泉有機休閒農場

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

這裡的水中鞦韆無疑是大、小朋友的最愛了，還有野薑花類飲品、肉粽等自製點心，也有小魚缸DIY，玩一整天都不為過，炎熱的夏日午後，坐在鞦韆上，腳下踩踏著清涼的水，真是暑氣全消。

地址：宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路15－1號
電話：0919－221506
營業時間：10：00－17：00

螃蟹冒泡（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

位於台九甲線路旁的窪地，因為附近有很多的溪流、湧泉，所以自然而然形成天然水池，當地下水從地下湧出時，從水池底部冒出一個小泡泡，而池底的細沙隨著泡泡翻動，感覺很像螃蟹吐泡泡，所以就命名為螃蟹冒泡，整個園區由中間水泥步道分為二池，一池靠近路邊比較清澈，靠近涼亭的這池比較濁，畢竟是當地居每天使用的場地，有些遊客也會在這裡烤肉、吃東西。

地址：宜蘭縣員山鄉大湖路18－7號（池塘邊邊民宿旁）
營業時間：全年開放

勝洋休閒農場

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

宜蘭縣員山鄉中非常具有代表性的特色休閒農場，我們來這裡體驗生態瓶＋釣魚樂的活動，真的太開心，宜蘭縣休閒農業發展協會配合節氣時令規劃農遊小旅行，活動內容非常有趣又好玩，可以安排半日遊或一日遊的活動，一起來宜蘭員山鄉來場生態自然之旅。

地址：宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路15－6號
電話：03－9222487
營業時間：09：00－17：00（星期二三四公休）

鳳梨屋水上莊園

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

園內設施非常豐富，鳳梨戲水池、水簾鞦韆，都是網美拍照打卡場景，親水環境超特別是很棒的露營地，也有免裝備免搭帳的豪華露營、露墅Villa非常好玩，這裡一泊三食的豪華露營活動也很精采，絕對不會無聊。

圳頭鴛鴦溪（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

圳頭鴛鴦溪位於台九甲員山往雙連埤和福山植物園的路邊，清涼的河水清澈見底，溪水的清涼令人暑氣全消，附近的地名叫崩山湖，因為每年雨水豐沛會使山岩崩落造成河道改向而來，泡完冰涼的溪水暑氣全消繼續往上游雙連埤去。

地點 ：沿台九甲線往雙連埤方向去，路旁便停放許多車輛，會有兩坑下溪處

雙連埤（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

低海拔的雙連埤濕地是宜蘭之寶，也是台灣之寶，它有非常豐富的自然景觀，尤其產有許多特有水生植物，喜歡生態的朋友一定不能錯過這個好地方，湖泊中間有座浮島，上面長滿許多水生植物，像是塊地毯，會隨波而流動，是這裡非常特殊的景觀，我很喜歡這裡有種小瑞士的感覺，輕鬆、自在，沿著湖面開車，令人放鬆，這裡經典電影魯冰花拍攝場地之一。

地址：宜蘭縣員山鄉雙埤路

雙連埤戲水秘境（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

這裡大約位於雙連埤與福山植物園之間，其實它不過雙連埤產業路旁的小景點，但這裡溪底平坦適合戲水，溪水清涼沁人心脾，一直以來都是在地人的玩水秘境，其實連名稱都沒有，所以姑且用圳頭溪雙連埤附近的戲水秘境，這樣來稱呼。

地址：雙連埤產業道路旁 （雙連埤與福山植物園之間的橋旁）

羌仔埤（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

開車來的道路剛好只夠一台車經過，必須繞行到民宅一旁才看得到，溪水位不高，大約到成人的膝蓋而已，一面有樹蔭可遮陽，這裡很適合夏天來，因為終年冰涼的溪水可以泡泡腳。

地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷55號
交通：這一帶的道路狹小，僅容一台車經過且在民宅一旁，避免影響住戶安寧，一旁有小空間免費停車
營業時間：全天候開放

大同戲水景點

松羅國家步道（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

停車場開始到步道入口約1.5公里，步道全長2公里，來回時間約需2－3個小時，沿路見御飯糰石、桂竹橋、巨石瀑布。雖然步道長，但是，比起林美步道及新寮瀑布的遊客少很多，也多了分自在感，但不適合老人家和幼童。

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村 

九寮溪自然生態園區（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

九寮溪下游的河段高灘地，烤肉區、景觀涼亭、大型停車場等簡易設施，開發為休閒遊憩區，有體力的人可以繼續往裡走，尋找美麗的瀑布，因終年水流充沛清澈見底，由於流經之處有多處斷層，而形成壯觀宏偉的飛瀑，其中一、二號瀑布景觀無比，停車場至步道入口1公里，單趟步行約20分鐘，步道入口至步道終點戈霸瀑布3公里，步行往返約3小時，沿途林蔭茂密、溪水潺潺、鬱鬱蒼木，蕨類與藤蔓等攀附在樹梢山壁，猶如空中花園般。

地址：宜蘭縣大同鄉崙埤村林家巷（泰雅大橋左斜前方）

蘇澳戲水景點推薦

武荖坑林道（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

宜蘭蘇澳最新隱藏版景點武荖坑林道，神秘的信大水泥採礦場、溪水水質清澈、吊橋，溪水清澈、溪流緩且不深，夏天是戲水勝地，重點是還有水廁、提供洗熱水澡的宮廟，超方便。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路25號

一米特米食點心觀光工廠（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

蘇澳的一米特米食點心觀光工廠，位於國道五號的終點出口，地點非常好，免費入園還有停車場，占地近4500坪，主要為推廣米食文化，介紹多種米製點心，還有台灣獨家研發的日式米菓–噢卡脆，除了品嚐美食及DIY活動之外，戶外還有超過千坪的自然景觀區、冷泉區，讓你的休閒時光充實又愉快，下來休息順便試吃免費米食點心、紅豆水暢飲，這裡有麻糬、雪莓娘DIY、黑美人、米巧克力酥片等，重點是還清涼的冷泉可以玩。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮祥和路199號
電話： 03－9907779
開放時間：09：00－17：30

武荖坑景區

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

武荖坑溪水平緩，水位不深，最適合戲水、抓蝦、泛舟等活動，較深水潭處，盛產溪哥、石貼魚，是溯溪的理想地點，內有露營場地要預約，每年的宜蘭綠色博覽會均在此舉行，讓這裡成為家喻戶曉的風景區。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號
電話：03－9952852
開放時間：08：00－20：00

南方澳內埤海灣（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

南方澳內埤海灣又稱情人灣，溜滑梯＋冰淇淋＋玩沙＋踏浪，可以花半天的時間在這裡玩，不過切記，海灘布遠處後即是海溝，千萬要注意小孩子的安全，南方澳與內埤海灣，都是發展潛力無窮的地方，有海，有魚，有人文，有美食，同屬南方澳的內埤海灣，從前只是在地人私藏的秘境，但一傳十，十傳百，那如月的海灣以及碎石灘，也成為觀光客的最愛，附近還有豆腐岬，也可以進去玩。


地址：蘇澳鎮內埤路（南安國中對面 宜蘭縣蘇澳鎮南建里學府路117號）

豆腐岬

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

豆腐岬位於南方澳與漁港東側，係由陸連島和沙洲連貫而成的一處風景優美的小海灣，又稱沙頸岬，景觀特殊，海岬岩礁呈豆腐狀，故稱「豆腐岬」，豆腐岬範圍較大，已完成規劃設施，其地形呈弧狀，凹槽面向海洋海岸步道自西北而東南，規劃成連接沿梯區、長亭觀景休憩區、入口廣場區、海灘活動區和防波堤防區等灣口裝有攔截網、水域潔淨，夏日浪小波靜，適合戲水、浮潛、晨泳等活動。

地址：導航搜尋豆腐岬海水浴場

南澳戲水景點推薦

南澳漂漂河

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

南澳漂漂河可是近幾年最夯的活動，融合了水上碰碰車及水上咖啡杯的樂趣，真的超有趣、超好玩的，原以為我們帶小孩不適合，沒想到最後可是大人滿意、小孩開心，除了幾段比較驚險的激流外，大部分都可以平緩的漂流在水面上、順著溪流漂流而下將自己融入山水之中，兩個多小時的旅程中，同時還兼具了高台跳水及瀑布灌頂SPA 的樂趣。

東澳 日出獨木舟

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

這裡也是浮潛天堂，有日出SUP獨木舟，連同烏岩角、海蝕洞一起探訪，熱愛水上活動的朋友絕不能錯過，順便周邊美食一起介紹

東澳粉鳥林漁港（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

宜蘭東澳的「粉鳥林漁港」是位於烏石鼻的幽靜的小漁港，一旁粉鳥林海灘美得好像到了天涯海角一樣，有種獨特的孤寂感，現在遊人如織，加上攤販林立，現在是人氣很旺的景點、玩水秘境。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路三段東澳灣
時間：全天候開放

金岳瀑布（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

金岳瀑布可是南澳非常著名的戲水秘境，地處山林之中、宛如世外桃源，也是電影「不一樣的月光」的場景之一。腳踏在沁涼無比的溪水中，真的暑氣全消透心涼，非常適合帶小朋友來玩，這裡也有專業的教練帶隊，所以也是溯溪及跳水的天堂哦！

地址：宜蘭縣南澳鄉台9丁線1297號

澳花瀑布（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

宜蘭澳花村內超美森林秘境澳花瀑布，號稱仙境版秘境真的好美，重點是免門票，步行20分鐘就能到達玩水，還能在天然溪谷中享受芬多精，真的是山谷中的秘境。

地址：宜蘭縣南澳鄉（導航直接搜尋澳花瀑布）

東岳湧泉（免費）

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

這裡水質清澈，也很冰冷，水溫常年維持在15、16度，水淺淺的很適合小朋友戲水，共三個水池，一個50、60公分深，另一個也深不了多少，所以大家都可以坐在旁邊踩踩水、抓魚蝦，坐在這裡另一個好玩的地方，在於有火車從頭頂經過，還蠻有趣的。

地址：宜蘭縣南澳鄉81巷

碧旦溪溯溪

▲▼宜蘭玩水景點。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

溪水源自標高1170公尺的大南澳嶺，穿梭於宜蘭南澳鄉金洋村境內，為南澳南溪的支流，兩側是高約20公尺的峭壁，有小黃金峽谷之稱，巨石林立，溪水清澈，景緻如夢，沿途可玩深潭跳水、清涼SPA、還有天然滑水道刺激好玩。

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紫色微笑

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