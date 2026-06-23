ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

肉次方桃園中正店7/1開幕　加入品牌LINE好友可領85折券

▲肉次方桃園中正店7/1開幕。（圖／王品提供）

▲肉次方桃園中正店7/1開幕。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品人氣燒肉品牌「肉次方燒肉放題」桃園中正店7月1日開幕，同時推出雙重優惠，除了加入品牌LINE好友可領85折券，桃園人憑身分證件送黑虎蝦1尾。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。7月1日開幕的桃園中正店座落在桃園藝文特區，同側有夏慕尼鐵板燒，對面同德五街上還有王品牛排、和牛涮、青花驕和中餐品牌享鴨等同集團品牌。

▲肉次方自助吧也是吃到飽。（圖／王品提供）

慶祝桃園中正店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，兩人同行憑券內用消費858元（含）以上套餐，即享85折優惠。第二重「桃園中壢同慶」，7月15日前到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任1套餐，就能免費兌換黑虎蝦1尾。

除了桃園限店活動，全台指定分店的「大爽吃3小時 下午場／宵夜場」活動也延長，8月31日前周一到周五下午2點，2人以上同行，可以吃到下午5點。7月30日前，周一到周四晚上8點半攜伴內用，能一路烤到晚上11點半（台北峨嵋店不適用於下午場／宵夜場。高雄夢時代店不適用於宵夜場）。

▲發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，台灣首店日前開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，台灣首店日前開幕，菜單品項超過百種，光是烏龍麵就有冷／熱烏龍麵、細麵／冷細麵、鍋燒烏龍麵、炒烏龍麵，超過60種口味可選擇，單價最便宜是100元，最高270元。

除了烏龍麵之外，資先生還提供丼飯、咖哩飯、關東煮、牡丹餅等人氣商品，如果選擇困難的人，可以直接點購「幸福套餐」，招牌料理全都吃得到，可同時享用迷你烏龍麵、迷你丼飯外加1顆牡丹餅。此外，日本九州盛行屋台料理，當地人習慣在主菜上桌前點購關東煮當作開胃前菜，台灣資先生也提供多款口味濃郁的九州風關東煮，讓顧客自由搭配主食，單點30元至40元。

關鍵字： 美食雲 肉次方

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

孝淵「太早進拍」沒音樂　秀英笑到趴地上XD

推薦閱讀

萊爾富聯名「頂呱呱」推10款鮮食　全家開發地中海飲控餐

萊爾富聯名「頂呱呱」推10款鮮食　全家開發地中海飲控餐

IKIGAI燒肉高雄首店6/23試營運

IKIGAI燒肉高雄首店6/23試營運

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

AirAsia飛曼谷、札幌最低2597元起

AirAsia飛曼谷、札幌最低2597元起

台北南京商圈20年「香港裕記燒臘」歇業

台北南京商圈20年「香港裕記燒臘」歇業

日月潭溫德姆酒店2週年慶　涵碧樓夏季專案登場

日月潭溫德姆酒店2週年慶　涵碧樓夏季專案登場

整顆塞進滿滿餡料！新莊手工現擀韭菜盒

整顆塞進滿滿餡料！新莊手工現擀韭菜盒

肉次方桃園中正店7/1開幕

肉次方桃園中正店7/1開幕

藏壽司公布十大人氣餐點

藏壽司公布十大人氣餐點

韓國人氣「快樂狗狗主題房」登台

韓國人氣「快樂狗狗主題房」登台

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「蘇杭」2家分店吃到飽活動7/15登場

彰化「田中秧夜市」7月開幕

台北南京商圈20年「香港裕記燒臘」歇業

兄弟大飯店Buffet 7/1調漲部分餐價

九族文化村變身山林派對

汐止隱藏版NG蛋糕邊只要40元！

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

外媒揭「越南爆紅5大關鍵」：高CP值

寧靜老宅咖啡深藏台北市中心！

天仁茗茶公館店6/21熄燈

熱門行程

最新新聞更多

萊爾富聯名「頂呱呱」推10款鮮食　全家開發地中海飲控餐

IKIGAI燒肉高雄首店6/23試營運

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

AirAsia飛曼谷、札幌最低2597元起

台北南京商圈20年「香港裕記燒臘」歇業

日月潭溫德姆酒店2週年慶　涵碧樓夏季專案登場

整顆塞進滿滿餡料！新莊手工現擀韭菜盒

肉次方桃園中正店7/1開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366