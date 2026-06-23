肉次方桃園中正店7/1開幕　加入品牌LINE好友可領85折券

▲肉次方桃園中正店7/1開幕。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品人氣燒肉品牌「肉次方燒肉放題」桃園中正店7月1日開幕，同時推出雙重優惠，除了加入品牌LINE好友可領85折券，桃園人憑身分證件送黑虎蝦1尾。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。7月1日開幕的桃園中正店座落在桃園藝文特區，同側有夏慕尼鐵板燒，對面同德五街上還有王品牛排、和牛涮、青花驕和中餐品牌享鴨等同集團品牌。

▲肉次方自助吧也是吃到飽。（圖／王品提供）

慶祝桃園中正店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，兩人同行憑券內用消費858元（含）以上套餐，即享85折優惠。第二重「桃園中壢同慶」，7月15日前到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任1套餐，就能免費兌換黑虎蝦1尾。

除了桃園限店活動，全台指定分店的「大爽吃3小時 下午場／宵夜場」活動也延長，8月31日前周一到周五下午2點，2人以上同行，可以吃到下午5點。7月30日前，周一到周四晚上8點半攜伴內用，能一路烤到晚上11點半（台北峨嵋店不適用於下午場／宵夜場。高雄夢時代店不適用於宵夜場）。

▲發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，台灣首店日前開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，台灣首店日前開幕，菜單品項超過百種，光是烏龍麵就有冷／熱烏龍麵、細麵／冷細麵、鍋燒烏龍麵、炒烏龍麵，超過60種口味可選擇，單價最便宜是100元，最高270元。

除了烏龍麵之外，資先生還提供丼飯、咖哩飯、關東煮、牡丹餅等人氣商品，如果選擇困難的人，可以直接點購「幸福套餐」，招牌料理全都吃得到，可同時享用迷你烏龍麵、迷你丼飯外加1顆牡丹餅。此外，日本九州盛行屋台料理，當地人習慣在主菜上桌前點購關東煮當作開胃前菜，台灣資先生也提供多款口味濃郁的九州風關東煮，讓顧客自由搭配主食，單點30元至40元。