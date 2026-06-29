一次收藏兩種南洋風情！從汶萊皇室文化到沙巴海島天堂

文／七逗旅遊網 圖／Shutterstock

東南亞旅遊向來深受旅人喜愛，但若想跳脫熱門觀光路線，不妨將目光投向婆羅洲。位於婆羅洲北部的汶萊與沙巴，雖然地理位置相近，卻展現出截然不同的魅力。一邊是低調富裕的伊斯蘭王國，一邊是擁有世界級海洋與生態資源的度假天堂，一趟旅程便能感受兩個國度交織而成的獨特風景。

汶萊被譽為「和平之國」，走進首都斯里巴加灣市，隨處可見金碧輝煌的清真寺與充滿皇室氣息的建築。作為全球少數仍保有濃厚王室文化的國家之一，汶萊以優雅而從容的步調，展現與現代都市截然不同的旅遊氛圍。從金色圓頂映照陽光的壯麗景色，到擁有千年歷史的水上聚落，旅人得以近距離感受這個神秘國度獨有的文化底蘊與生活方式。

▲金碧輝煌的奧瑪哈里清真寺，是汶萊最具代表性的地標建築之一。

除了文化魅力，汶萊也是探索婆羅洲自然生態的重要起點。沿著紅樹林水道展開生態巡航，尋找婆羅洲最具代表性的長鼻猴身影，是許多旅人難忘的體驗。當夕陽灑落河面，白鷺歸巢、野生動物穿梭其間，原始雨林展現出最迷人的生命力。

離開汶萊後，旅程來到馬來西亞沙巴，迎接截然不同的度假節奏。這裡擁有潔白沙灘、湛藍海洋與豐富海洋生態，是許多人心目中的海島天堂。搭船前往離島，映入眼簾的是如寶石般清澈的海水與細緻沙灘，浮潛時更能近距離欣賞熱帶魚群與珊瑚礁景觀，感受婆羅洲海域最純淨的魅力。

除了迷人的海島風光，沙巴同時也是戶外愛好者的天堂。豐富的河川與熱帶雨林地形，孕育出多元的冒險體驗，其中泛舟更是深受旅人喜愛的人氣活動。乘著橡皮艇順流而下，穿梭於翠綠山林與蜿蜒河道之間，在激起的浪花與歡笑聲中感受大自然的活力，為旅程增添難忘回憶。

▲泛舟是沙巴最受歡迎的戶外活動之一，讓旅人在河川與雨林美景中感受冒險樂趣。

相較於一般單一目的地旅遊，汶萊與沙巴雙國行程最大的魅力，在於一次滿足文化探索、自然生態與海島度假三種旅行願望。從金色清真寺到熱帶雨林，從水上聚落到夢幻海島，旅人能在短短數日內，看見婆羅洲最精華也最迷人的樣貌。

如果正在尋找一趟兼具深度與放鬆的南洋旅行，不妨走進婆羅洲，用一次旅程收藏兩個國家的精彩風景。

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