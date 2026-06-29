浮潛、海島、絕美夕陽一次收藏！走進沙巴彩虹島的夢幻度假時光

文／七逗旅遊網 圖／Shutterstock

說到熱帶海島度假，許多人總會嚮往碧海藍天、潔白沙灘與悠閒愜意的慢旅行節奏。而位於馬來西亞婆羅洲北部的沙巴，正是一處集結海洋生態、自然景觀與南洋風情於一身的度假勝地。

從亞庇出發搭船前往彩虹島，沿途便能感受到海天一色的療癒景致。遠離城市喧囂後映入眼簾的是細白沙灘與清澈見底的海水，潔淨純粹的自然環境，讓人瞬間放慢步調，沉浸於南洋海島的悠閒氛圍之中。彩虹島最吸引人的莫過於豐富的海洋生態。島嶼周邊海域擁有色彩繽紛的珊瑚礁與種類繁多的熱帶魚群，只需戴上面鏡與呼吸管，便能輕鬆展開浮潛體驗。透亮的海水讓海底世界一覽無遺，魚群自在悠游於身旁，彷彿置身天然海洋水族館之中。即使是初次接觸浮潛的旅客，也能輕鬆享受探索海洋的樂趣。除了浮潛之外，旅客還可選擇香蕉船、獨木舟等水上活動，在湛藍海面上盡情感受熱帶海島的活力與魅力。當海風吹拂、陽光灑落海面，時間彷彿也跟著慢了下來。

▲沙巴不只有美景，更有令人難忘的海上冒險體驗。

結束島上活動後返回亞庇，這座依山傍海的城市同樣值得細細探索。擁有濃厚文化氣息的普陀寺，是當地重要的華人信仰中心；造型獨特的沙巴基金大廈則是亞庇最具代表性的地標建築之一。漫步於熱鬧的加雅街，更能感受多元民族文化交織而成的城市風貌，品嚐在地特色美食與南洋風味小吃。

而來到沙巴，絕不能錯過的還有被譽為世界級夕陽景點的丹絨亞路海灘。每當夕陽緩緩落入海平面，天空逐漸染上金黃、橘紅與紫色漸層，壯麗景色令人屏息。隨著光影變化，整片海岸線宛如一幅流動的畫作，也成為許多旅人心中最難忘的沙巴記憶。

▲丹絨亞路海灘以壯麗晚霞聞名，是沙巴最具代表性的夕陽景點之一。

從夢幻海島到豐富海洋生態，從文化探索到世界級夕陽美景，沙巴展現了南洋度假的多元魅力。無論是嚮往悠閒放空、熱愛海上活動，或希望深入感受自然與文化之美，都能在這片熱帶天堂找到屬於自己的旅行節奏。

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