日月潭溫德姆酒店2週年慶推住宿餐飲優惠　涵碧樓夏季專案登場

▲「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」二週年慶。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

記者高堂堯／南投報導

位於日月潭伊達邵的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店於6月18日歡慶開幕二週年，業者指出，今年陸續通過交通部觀光署五星級旅館評鑑、獲得2026亞太美食大賞榮獲金獎料理及雙精英名廚榮譽，已成為日月潭地區具代表性的國際品牌酒店之一，並同步推出指定日期第二晚加價2222元續住專案等回饋活動。

溫德姆酒店表示，開幕後以「國際品牌 × 在地文化」為發展核心，將溫德姆國際服務標準、邵族文化特色與日月潭自然景觀融入旅宿體驗，逐步展現從住宿服務、餐飲品質到在地風土實踐的整體成果，建立起兼具國際視野與地方特色的湖畔度假品牌；其中「邵」中餐廳憑藉招牌料理「潭香八珍魚首御品佛跳牆」獲「2026亞太美食金獎大賞‧十大名菜美點」肯定，「邵」副主廚陳武鴻、「饗沐」全日自助餐廳副主廚郭柏伸也雙雙獲得精英名廚殊榮。

在周年回饋活動方面，「邵」推出「雙載盛宴‧龍耀日月潭」主題餐飲活動，結合龍蝦料理、壽星禮遇與限定優惠，「饗沐」則推出晚餐消費回饋方案，每桌贈送平假日適用的「買一送一」回饋券一張；指定日期第二晚加價2222元續住專案則於每日晚間22時22分於官網限量開賣，希望鼓勵旅人放慢旅行步調，以更從容的節奏感受日月潭晨昏流轉與四季風景。

另為迎接暑假旅遊旺季，溫德姆酒店亦規劃多元親子與度假體驗活動：魯魯札札咖啡親子館推出「小小廚師 Cooking Class」、DIY手作課程及夏季旬味料理等豐富內容；餐飲消費亦推出平日8折及假日滿額折抵優惠，透過住宿、餐飲與休閒活動串聯完整度假體驗，滿足親子家庭與休閒旅客的多元需求，相關活動請洽官網最新消息。

而位於日月潭水社的涵碧樓則推出「夏季養生之旅」，包括二天一夜或三天兩夜的兩款行程，邀請遊客以清茶、頌缽、由專人悉心打理的足體芳療，在波光粼粼的湖景前讓身心重歸平衡，主廚團隊也為旅客量身打造私房養生餐，專案期間即日起至8月31日止，活動與餐飲皆採預約制、限額開放（https://lihi1.me/hUMxo）。

▲涵碧樓推夏季養生之旅專案。（圖／日月潭涵碧樓提供）