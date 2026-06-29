走進世界級生態天堂！沙巴長鼻猴與螢火蟲奇景　感受最原始的婆羅洲魅力

文／七逗旅遊網 圖／Shutterstock

提到馬來西亞沙巴，多數人首先想到的是藍天白海與夢幻島嶼，但其實這座位於婆羅洲北端的熱帶天堂，更擁有亞洲少見的珍貴生態資源。對於喜歡親近大自然的旅人來說，沙巴絕對是人生必訪的生態旅遊目的地。

距離亞庇市區約兩小時車程的紅樹林濕地，是沙巴最受歡迎的自然探索行程之一。搭乘小船沿著蜿蜒河道深入紅樹林秘境，兩岸高聳的熱帶植物交織成綠色隧道，沿途不時可看見各種野生動物現身，其中最令人期待的主角，便是沙巴特有的長鼻猴。長鼻猴被譽為婆羅洲最具代表性的動物之一，因擁有獨特的大鼻子而聞名全球，目前已被列為瀕危物種。當船隻緩緩駛過河岸，成群長鼻猴悠閒地棲息在樹梢之間，有時還能看到牠們在枝頭間跳躍覓食，畫面相當療癒。

▲在沙巴紅樹林中尋訪長鼻猴身影，體驗與野生動物相遇的感動時刻。

傍晚時分，紅樹林更展現另一種迷人風貌。夕陽將天空染成金黃與橘紅色，映照在河面上形成壯麗的火燒雲景色，成群白鷺歸巢的畫面更令人驚嘆。隨著夜幕降臨，真正的高潮才正式登場。當船隻駛入靜謐河道，四周樹林開始閃爍著點點綠光，數以萬計的螢火蟲聚集在樹梢之上，宛如天然版聖誕燈海，又像走進童話故事中的奇幻世界。這種規模的螢火蟲景觀在亞洲已相當罕見，也成為許多旅客造訪沙巴最難忘的回憶之一。

▲點點螢光在樹梢間流轉，彷彿置身夢幻童話世界。

除了豐富的自然資源，沙巴首府亞庇也是探索婆羅洲文化的重要門戶。這座依山傍海的城市擁有悠閒氛圍、多元族群文化與熱情美食，讓旅客在享受自然之餘，也能深入認識東馬獨特的人文魅力。如果你已經厭倦千篇一律的都市旅行，不妨把下一趟假期留給沙巴。在紅樹林中尋找長鼻猴身影、欣賞世界級螢火蟲奇景，親身感受大自然最純粹的感動，體驗真正屬於婆羅洲的生態魅力。

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