藏壽司10大人氣餐點「茶碗蒸首度奪冠」　鮭魚系列3品項上榜

▲藏壽司十大人氣餐點。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司公布2026年人氣餐點排行榜，「神級副餐」茶碗蒸擠下鮭魚首度登上榜首，而拿到第2名的是生鮭魚脂，第3名為鮪魚。

藏壽司的十大人氣餐點排行榜，2026年爆出大黑馬，「神級副餐」茶碗蒸首度奪下榜首寶座。鮭魚雖意外讓出冠軍寶座，系列商品仍有3個進榜，分別是第2名的生鮭魚脂、第4名的炙烤起司鮭魚，以及第6名的人氣鮭魚三貫。

▲藏壽司「茶碗蒸」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「生鮭魚脂」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「十大人氣餐點」。（圖／藏壽司提供）

以價格親民、高回點率入榜的還有鮪魚系列，鮪魚壽司人氣穩居第3名；有海中和牛美譽的鮪魚大腹（一貫），一開賣就躍居榜內第9名。此外，北海道大帆立貝（第5名）、炸蝦天婦羅握壽司（第7名）、韓風辛味花蛤軍艦（第8名）、炙烤起司酪梨豬五花（第10名），皆以美味實力入榜。

▲藏壽司「DINOTAENG呆萌町絨毛零錢包」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司目前正與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名，除了13款可愛的主題扭蛋，6月26日還有絨毛零錢包加購周邊登場，共有2種款式，限量2萬個，當日單筆發票消費滿1200元，追蹤藏壽司FB或IG及加入LINE好友，並綁定會員，完成結帳與領券流程即可獲得。

▲壽司郎x西村優志聯名活動昨日登場。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎與日本插畫家西村優志創作的《studio UG》聯名活動昨日登場，這次聯名與過往有點不同，所有周邊商品都是贈送，像是點用聯名餐點「芝麻玉子壽司捲（110元）」與「炙燒明太子鮪魚萩餅（110元）」，可免費獲得餐點插卡及盲袋印章，插卡有開心熊貓、戀愛兔各12款，合計24款隨機贈送，贈完為止。盲袋印章則包括開心熊貓、戀愛兔各3款（共6款）。

▲甜點「彩虹交響曲（220元）」送零錢包。（圖／記者黃士原攝）

甜點「彩虹交響曲（220元）」以三色冰淇淋與滑順奶酪，搭配酸甜果香與卡達拉娜，則是隨餐附贈盲袋小圓包，共有5款，集結開心熊貓、戀愛兔、KONEZUMI（小鼠）、WARUMENONEKO（壞壞貓）及KANEDA KON（金田狐）5大角色，由於實用性高又可愛，不少粉絲鎖定這款周邊，沒抽到喜愛的款式，馬上在社群張貼交換文。