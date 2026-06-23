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韓國人氣「快樂狗狗主題房」登台　入住含早餐4800元起送限定周邊

▲▼韓國人氣療癒系IP「ONE ONE ZERO SEVEN」首度進駐和逸飯店台北民生館、台北忠孝館，於7月1日至11月30日打造全台唯一「韓國快樂狗狗主題房」。（圖／業者提供）

▲韓國療癒系IP「ONE ONE ZERO SEVEN」首度進駐和逸飯店台北民生館、台北忠孝館。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

韓國人氣療癒系IP「ONE ONE ZERO SEVEN」首度進駐台灣飯店。和逸飯店台北民生館、台北忠孝館攜手韓國文創品牌ONE ONE ZERO SEVEN，於7月1日至11月30日打造全台唯一「韓國快樂狗狗主題房」，將主角小七（Gongchil）與依依（Gongsil）搬進客房，雙人入住含早餐每晚4,800元起。

▲▼韓國人氣療癒系IP「ONE ONE ZERO SEVEN」首度進駐和逸飯店台北民生館、台北忠孝館，於7月1日至11月30日打造全台唯一「韓國快樂狗狗主題房」。（圖／業者提供）

▲▼從房卡、浴袍、毛巾、客房牆面、迎賓電視到浴室空間，都能看見小七與依依的可愛身影。

▲▼韓國人氣療癒系IP「ONE ONE ZERO SEVEN」首度進駐和逸飯店台北民生館、台北忠孝館，於7月1日至11月30日打造全台唯一「韓國快樂狗狗主題房」。（圖／業者提供）

此次聯名共推出6間限量主題房，從房內備品到空間布置皆融入角色元素，包含專屬房卡、沐浴小毛巾、客房浴袍、客房牆面、迎賓電視、全身鏡及浴室佈置等，都能看見小七與依依的可愛身影，大廳也同步換上主題窗貼裝飾，營造沉浸式住宿體驗。

▲▼韓國人氣療癒系IP「ONE ONE ZERO SEVEN」首度進駐和逸飯店台北民生館、台北忠孝館，於7月1日至11月30日打造全台唯一「韓國快樂狗狗主題房」。（圖／業者提供）

▲「暑假逸起玩！今夏與你快樂同行」住房專案，加贈購物編織袋、聯名明信片等限定周邊。

搭配「暑假逸起玩！今夏與你快樂同行」住房專案，旅客可享多彩晨光雙人早餐，並加贈購物編織袋、聯名明信片等限定周邊。7月1日至9月15日入住，再加贈聯名LED磁吸小燈箱及多款限定聯名商品；9月16日至11月30日入住，則依館別贈送聯名吸水運動毛巾或雙層玻璃馬克杯。

▲▼韓國人氣療癒系IP「ONE ONE ZERO SEVEN」首度進駐和逸飯店台北民生館、台北忠孝館，於7月1日至11月30日打造全台唯一「韓國快樂狗狗主題房」。（圖／業者提供）

▲浴室空間也充滿童趣而療癒氣息。

此外，入住期間完成指定打卡任務、加入AMAZZING CLUB會員並分享Google評論，還可獲得限量聯名貼紙，將可愛回憶帶回家。

▲▼台北萬豪酒店宣布「卡丁樂遊島」住房專案將於7月30日至8月23日回歸。（圖／業者提供）

▲台北萬豪酒店打造逾400坪室內親子樂園，Go-Kart卡丁車賽道、電玩區及多項互動設施無限暢玩。（圖／業者提供）

另外，搶攻暑假親子旅遊商機，台北萬豪酒店宣布「卡丁樂遊島」住房專案將於7月30日至8月23日回歸，館內打造超過400坪室內親子樂園，規劃台北最大室內Go-Kart卡丁車賽道、電玩區及多項互動設施無限暢玩，不受天候限制，讓孩子盡情放電。

▲▼台北萬豪酒店宣布「卡丁樂遊島」住房專案將於7月30日至8月23日回歸。（圖／業者提供）

▲▼「卡丁樂遊島」住房專案每晚9,999元起，含早餐、高空泳池使用權及1,000元餐飲抵用券。

▲▼台北萬豪酒店宣布「卡丁樂遊島」住房專案將於7月30日至8月23日回歸。（圖／業者提供）

「卡丁樂遊島」住房專案每晚9,999元起，含早餐、高空泳池使用權及1,000元餐飲抵用券。另推出「藝起尋寶趣」親子活動，透過任務探索館內世界級藝術收藏，包含建築女爵札哈．哈蒂（Zaha Hadid）作品《長凳》，以及被譽為20世紀最偉大雕塑家亨利．摩爾（Henry Moore）等國際藝術名家創作，完成挑戰即可兌換山海豆花甜品及雞蛋糕。

▲▼台北萬豪酒店宣布「卡丁樂遊島」住房專案將於7月30日至8月23日回歸。（圖／業者提供）

▲「藝起尋寶趣」活動讓親子一同探索館內世界級藝術收藏，完成挑戰即可兌換山海豆花甜品及雞蛋糕。

關鍵字： 台北市旅遊 主題房 韓國快樂狗狗主題房 親子住房 星級飯店

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