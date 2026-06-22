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兄弟大飯店Buffet 7/1調漲部分餐價　兒幼童計價「從身高改年齡」

▲兄弟飯店Buffet餐廳「薔薇廳」7/1部分餐期漲價。（圖／取自兄弟飯店臉書）

▲兄弟飯店Buffet餐廳「薔薇廳」7/1部分餐期漲價。（圖／取自兄弟飯店臉書）

記者黃士原／台北報導

台北兄弟大飯店Buffet餐廳「薔薇廳」7月1日起調漲部分餐價，漲幅約20元至40元，同時把兒童跟幼童的計價方式，從身高改成年齡，讓網友覺得「真的友善」。

薔薇廳是兄弟飯店Buffet餐廳，自助餐檯供應冷盤、沙拉、海鮮、西式料理、中華熱炒、和風美食、精緻甜點、時令水果與冷熱飲品。面臨原物料及人力成本持續上揚，薔薇廳自7月1日起調漲餐價，成人平日午餐從690元漲到720元（漲30元），假日午餐從750元漲到770元（漲20元），假日下午茶從650元漲到690元（漲40元）。

兒童平日午餐從345元漲到360元（漲15元），假日午餐從375元漲到385元（漲10元），假日下午茶從325元漲到345元（漲20元）。幼童價180元維持不變。

此外，薔薇廳主廚在他的粉專「Chef in Rose 曜主廚的 Buffet 餐桌」提到，這除了漲價，最大的變動是兒童跟幼童計價方式，從身高改成年齡，12歲以上為成人價、6歲以上～未滿12歲為兒童價，3歲以上～未滿6歲為幼童價。

對於兒童跟幼童計價方式的改動，網友覺得真的友善，直說「對很多身高比較高的孩童比較公平」、「推年齡制」。

▲鼎泰豐今日調漲部分餐點價格。（圖／記者黃士原攝）

另外，因原物料、人力等營運成本持續增加，為維護餐點及服務品質，鼎泰豐今日也調整部分餐點價格，預估整體平均調幅約5%。

品項部分，小籠包每顆調漲1元，從28元調整為29元；蝦仁蛋炒飯從300元調整為320元；蝦肉紅油抄手從230元調整為240元；小菜從120元調整為130元；鮮魚蒸餃從300元調整為360元；蔬菜類，地瓜葉從250元變320元、空心菜250元變280元、莧菜腐竹從330元變360元。而巧克力小籠包也漲20元，從350元變370元。 

關鍵字： 美食雲 兄弟大飯店 Buffet 漲價

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