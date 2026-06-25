隱身汽旅內！淡水Semi-Buffet最低500有找　能吃到和牛壽喜燒

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者溫筌

這家「森．源 Forest Genesis」是淡水紅樹林「挪威森林森森休閒旅館」汽旅附設餐廳，本身主打「牛排 × 鍋物 × Semi-Buffet」晚間限定半自助式吃到飽，以各項單點精緻排餐，並且還提供兒童球池的親子友善用餐空間。

價格也很實惠，單人消費最低500有找，不加收服務費，料理由知名飯店台籍與港籍師傅共同把關製作，內容口味有一定的品質水準，而牛排豬排和魚排也做得到位，很適合喜歡安靜用餐與高CP值的饕客。

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餐廳位置

從捷運紅樹林站出來後，過馬路直行登梯後約3－5分鐘即達，餐廳位於旅宿裡，從正門進入後會看到行人入口的指示牌，然後依照標誌進入後，就可以看到餐廳。另外店家無提供停車位給餐客，如開車前往需自行找尋停車位。

這家餐廳是挪威森林旅館集團首次新推出的副品牌，從旅宿跨足到餐飲的初嘗試，從五月初開始試營運，它讓內容較缺乏的紅樹林餐飲區，添加了個不錯的新選項，也讓沒去過汽旅的消費者，有個能較易接觸的機會。

內用空間

環境並不算大，本身也是旅宿住客的早膳用餐地點，可容納約30人左右，附設的球池是新增的項目，並且還有無障礙洗手間可以使用，這對年長者來說很方便。

菜單

用餐採半自助式，除了有專人服務之外還有自取的醬料等等，點餐不另加價就可享Semi-Buffet很有吸引力，只需500元起真的是相當划算的，用餐空間分成飲料沙拉冰品區、熱炒主食湯品區兩個區域，目前才運營一個月，未來細項應該會再繼續調整。

成人用餐需點主菜（價格含沙拉吧），12歲以下兒童未點主餐但吃自助吧收費300元，3歲以下孩童免費，餐點品項包含牛豬魚雞及素食鍋，另外還有單點的素食鍋物，平均單人消費500元－1000元左右，限時90分鐘不加收服務費，座位有限建議預約。

吃到飽自助吧

▲飲料部分目前無碳酸可樂汽水，內容以咖啡茶飲及果茶機為主，冰塊可跟服務人員索取。

沙拉部分

時令水果會有三種（西瓜／小番茄／鳳梨），再加上綜合沙拉與醬料，搭配四種小美冰淇淋，這樣的內容我覺得還算是不錯，味道也蠻好的。

▲熱炒主食湯品區分成兩小區域，主要的湯品和主食等都在此，品項內容也會不定期做更換。

熱湯品項有香菇雞湯與巧達濃湯，雞湯味道要優於濃湯多些，另外還有可搭配米飯吃的和牛壽喜燒，這個極力大推要先吃。五花牛煮得相當入味、壽喜燒飯甜鹹適中，若再加個蔥花溫泉蛋佐七味粉的話，味道完全不輸吉野家。

▲中央的泰式海鮮沙拉、紅油豬耳朵，以及炸雞柳與薯塊，可以當做配菜享用，選擇多樣。

▲主菜部分會有四項供應，內容以台式風味為主，也會再增加一些變化。

這次吃到的有蒸煮鮮蝦、蔥爆牛肉、熱炒時蔬與肉醬意麵，算是很有誠意的內容品項，畢竟這些各單點放在餐廳，大概要200至300元左右，以份量口味來講很划算，義大利麵提供的是紅醬口味麵條偏細直麵類型，熱炒時蔬是清炒高麗菜略偏軟老人家喜歡，蔥爆牛肉以洋蔥辣椒爆炒牛肉絲，而鮮蝦彈性十足口感佳可配不同沾醬享用。

另一區內容比較偏向副餐多些，除了三種麵包之外，還有五樣蒸籠鮮蔬，其中四項是根莖類的，像是地瓜、玉米、南瓜與筊白筍，另一項是娃娃菜蒸蕈菇，這一區亮點在奶油餐包，以及大蒜奶油醬，而筊白筍與蒸菜也不錯吃。





就沙拉吧內容而言，口味上算是符合大眾的喜好，內容偏台式要多些， 食材變化以現有的部分做處理，如果可以再加些碳酸飲料及蛋糕甜點，那麼就更完整了。

單點排餐鍋物之分享

這份鮮菇蔬食鍋是純素可享用的料理，本身湯頭以蔬菜水果熬煮，風味清爽可續添，內容有花椰菜、玉米、青椒、香菇、豆腐和豆皮等，並有冬粉在裡頭烹煮，沾料部分提供素沙拉醬，如果想要不同口味，也可以要芝麻醬佐醬油也不錯。





非牛肉的排餐部分，香烤豬肋排和香煎大比目魚都很推薦， 前者有特製BBQ醬和椒鹽搭佐，而後者則是青檸白酒奶油醬，都是各自獨具風味的沾醬，豬排本身偏美式豬肋排但口感超軟嫩偏甜帶骨香，而魚排表層酥脆魚肉細膩很可口，味道都很棒。

採用後腰翼板澳洲M9和牛排與紐西蘭沙朗牛排，一個重質一個重量，是完全不同風格的牛肉排餐，同樣都是搭配特製紅酒醬享用，排餐都有烤盤加熱，讓肉品的溫度鮮度保持較久，不過和牛排略熟約到七分左右，所以肉汁微減損些，沙朗牛排吃起來很痛快，以價格而言真的算便宜。

整體而言

如果是我想輕鬆吃頓豐盛平價的Semi-Buffet的話，那麼「森．源 Forest Genesis」是個不錯的選擇，本身用料不錯，口味也符合大眾喜好，價格算便宜。雖然空間不大但是能保有較佳的環境，排餐內容也做得到位，難怪現在已經有不少在地人常前往光顧。

森．源 Forest Genesis／牛排／吃到飽

地址：新北市淡水區八勢里八勢一街85號

電話：02－88091233

時間：17：00－22：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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