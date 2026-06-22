ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北投老爺＋淡水將捷雙城住房「優惠到年底」　送2大人氣場館門票

▲北投老爺＋淡水將捷雙城住房，9,299元可入住兩館各1晚，優惠到年底。（圖／業者提供）

▲北投老爺攜手淡水將捷鬱金香酒店，9,299元可入住兩館各1晚，優惠到年底。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

想一次收藏北投溫泉與淡水河岸風光，現在有新選擇。北投老爺酒店攜手淡水將捷金鬱金香酒店推出「滬尾．八投．雙城拾光」住房專案，即日起至12月15日限時販售，專案價9,299元，可入住兩館各1晚，入住期限至12月30日。

此次專案主打「雙城慢旅」，串聯北投溫泉文化與淡水河岸景致，旅客可自由安排入住日期，不受連住限制，無論規劃3天2夜小旅行，或分開於不同時間入住都相當彈性。

▲北投老爺＋淡水將捷雙城住房，9,299元可入住兩館各1晚，優惠到年底。（圖／業者提供）

▲北投老爺景緻客房。（圖／業者提供）

北投老爺酒店部分，可享景緻客房雙人住宿1晚、PURE歐式餐廳雙人早餐，以及國立台灣科學教育館門票2張。房客還能免費參加館內休閒活動，並使用男女裸湯、水療池等休閒設施，在溫泉氛圍中享受放鬆愜意的假期。

▲北投老爺＋淡水將捷雙城住房，9,299元可入住兩館各1晚，優惠到年底。（圖／業者提供）

▲使用館內男女裸湯、水療池等設施。（圖／業者提供）

飯店表示，7月底前入住還能品嚐PURE歐式餐廳與米其林綠星餐廳「陽明春天」聯名打造的限定早餐餐檯。此外，旅客於飯店社群平台分享與新北投捷運站或淡江大橋的合影，即可獲得鬆餅下午茶一份。

▲北投老爺＋淡水將捷雙城住房，9,299元可入住兩館各1晚，優惠到年底。（圖／業者提供）

▲▼淡水將捷金鬱金香酒店就近欣賞淡江大橋。（圖／業者提供）

▲北投老爺＋淡水將捷雙城住房，9,299元可入住兩館各1晚，優惠到年底。（圖／業者提供）

淡水將捷金鬱金香酒店則提供標準客房雙人住宿1晚、河畔餐廳早餐、迎賓點心及Mini Bar服務，並加贈十三行博物館門票2張。入住期間可預約使用捷動能互動體驗區、健身房及兒童遊戲室等設施，適合親子家庭安排周末度假。業者說，入住期間於滬尾之星出示與淡江大橋或新北投捷運站的合照，並完成指定打卡活動，還能獲贈特調午茶組。

▲台北凱撒大飯店正對台北車站，透過官網預訂「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，即可享Checkers自助早餐,Drink Bar,精緻客房。（圖／業者提供）

▲台北凱撒大飯店正對台北車站，透過官網預訂「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，即可享Checkers自助早餐。（圖／業者提供）

另外，台北凱撒大飯店即日起推出「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，入住期限至9月13日。凡6月30日前完成訂房，可享早鳥優惠價3,599元起，除了贈送台灣水果冰棒品牌「春一枝」兌換券外，每房再加贈館內Drink Bar飲品券及Checkers自助早餐，連住2晚以上還可獲贈Checkers自助晚餐。

▲台北凱撒大飯店正對台北車站，透過官網預訂「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，即可享Checkers自助早餐,Drink Bar,精緻客房。（圖／業者提供）

▲凡6月30日前完成預訂，精緻客房早鳥優惠價3,599元起。（圖／業者提供）

關鍵字： 新北市旅遊 淡水旅遊 北投旅遊 溫泉飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【倉庫大火狂燒數日】洛杉磯宣布進入緊急狀態！　

推薦閱讀

兄弟大飯店Buffet 7/1調漲部分餐價

兄弟大飯店Buffet 7/1調漲部分餐價

五分埔「垂吊手搖」隱身民宅二樓！

五分埔「垂吊手搖」隱身民宅二樓！

「皮克敏月餅禮盒」8月限量開賣

「皮克敏月餅禮盒」8月限量開賣

住北投＋淡水度假飯店「優惠到年底」

住北投＋淡水度假飯店「優惠到年底」

寧靜老宅咖啡深藏台北市中心！

寧靜老宅咖啡深藏台北市中心！

壽司郎x西村優志聯名周邊只送不賣

壽司郎x西村優志聯名周邊只送不賣

盤點台南3家特色牛肉湯！少見蒜香湯底

盤點台南3家特色牛肉湯！少見蒜香湯底

超商咖啡、霜淇淋「買1送1」　連假後開工優惠一次看

超商咖啡、霜淇淋「買1送1」　連假後開工優惠一次看

「穿藍衣」玩水陸雙樂園門票484元

「穿藍衣」玩水陸雙樂園門票484元

再登探索星號大啖海上中西盛宴！

再登探索星號大啖海上中西盛宴！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「蘇杭」2家分店吃到飽活動7/15登場

彰化「田中秧夜市」7月開幕

汐止隱藏版NG蛋糕邊只要40元！

799元「泰國蝦、螃蟹小鮑魚」吃到飽

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

天仁茗茶公館店6/21熄燈

馬來西亞雲頂高原攻略　住海拔最高飯店

外媒揭「越南爆紅5大關鍵」：高CP值

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

肉量超豪邁！米其林推介永和雞肉飯

熱門行程

最新新聞更多

兄弟大飯店Buffet 7/1調漲部分餐價

五分埔「垂吊手搖」隱身民宅二樓！

「皮克敏月餅禮盒」8月限量開賣

住北投＋淡水度假飯店「優惠到年底」

寧靜老宅咖啡深藏台北市中心！

壽司郎x西村優志聯名周邊只送不賣

盤點台南3家特色牛肉湯！少見蒜香湯底

超商咖啡、霜淇淋「買1送1」　連假後開工優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366