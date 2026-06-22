北投老爺＋淡水將捷雙城住房「優惠到年底」　送2大人氣場館門票

▲北投老爺攜手淡水將捷鬱金香酒店，9,299元可入住兩館各1晚，優惠到年底。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

想一次收藏北投溫泉與淡水河岸風光，現在有新選擇。北投老爺酒店攜手淡水將捷金鬱金香酒店推出「滬尾．八投．雙城拾光」住房專案，即日起至12月15日限時販售，專案價9,299元，可入住兩館各1晚，入住期限至12月30日。

此次專案主打「雙城慢旅」，串聯北投溫泉文化與淡水河岸景致，旅客可自由安排入住日期，不受連住限制，無論規劃3天2夜小旅行，或分開於不同時間入住都相當彈性。

▲北投老爺景緻客房。（圖／業者提供）



北投老爺酒店部分，可享景緻客房雙人住宿1晚、PURE歐式餐廳雙人早餐，以及國立台灣科學教育館門票2張。房客還能免費參加館內休閒活動，並使用男女裸湯、水療池等休閒設施，在溫泉氛圍中享受放鬆愜意的假期。

▲使用館內男女裸湯、水療池等設施。（圖／業者提供）



飯店表示，7月底前入住還能品嚐PURE歐式餐廳與米其林綠星餐廳「陽明春天」聯名打造的限定早餐餐檯。此外，旅客於飯店社群平台分享與新北投捷運站或淡江大橋的合影，即可獲得鬆餅下午茶一份。

▲▼淡水將捷金鬱金香酒店就近欣賞淡江大橋。（圖／業者提供）



淡水將捷金鬱金香酒店則提供標準客房雙人住宿1晚、河畔餐廳早餐、迎賓點心及Mini Bar服務，並加贈十三行博物館門票2張。入住期間可預約使用捷動能互動體驗區、健身房及兒童遊戲室等設施，適合親子家庭安排周末度假。業者說，入住期間於滬尾之星出示與淡江大橋或新北投捷運站的合照，並完成指定打卡活動，還能獲贈特調午茶組。

▲台北凱撒大飯店正對台北車站，透過官網預訂「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，即可享Checkers自助早餐。（圖／業者提供）



另外，台北凱撒大飯店即日起推出「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，入住期限至9月13日。凡6月30日前完成訂房，可享早鳥優惠價3,599元起，除了贈送台灣水果冰棒品牌「春一枝」兌換券外，每房再加贈館內Drink Bar飲品券及Checkers自助早餐，連住2晚以上還可獲贈Checkers自助晚餐。

▲凡6月30日前完成預訂，精緻客房早鳥優惠價3,599元起。（圖／業者提供）