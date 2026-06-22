CoCo聯名「柯南」推角色飲料杯、限定周邊　6門市變身主題店

▲CoCo聯名《名偵探柯南》推出5款角色飲料杯。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」與動漫《名偵探柯南》聯名，推出5款角色飲料杯，還有角色壓克力鑰匙圈、壓克力立牌、名場面資料夾、保溫袋等周邊，活動7月1日起開跑，更有6間門市明天起陸續變身主題佈置店，供粉絲打卡拍照。

柯南全新劇場版《高速公路的墮天使》將於6月24日上映，CoCo推出「偵茶事務所」聯名活動，7月1日起杯身換裝「柯南與小五郎」、「小蘭與新一」、「灰原哀」、「赤井秀一」與「安室透」5款角色，買大杯飲料即可獲得。

▲厚壓聯名鑰匙圈有柯南、毛利蘭、怪盜基德與灰原哀等4大角色。

▲名場面聯名資料夾精選4大名場面。

CoCo指出，消費任一飲品可以29元、79元與119元，分別加購「名場面聯名資料夾」、「厚壓聯名鑰匙圈」與「主題角色壓克力立牌」聯名周邊，款式隨機出貨。

名場面聯名資料夾有黑暗組織、警校5人組、角色大集合以及偵茶事務所4款式；厚壓聯名鑰匙圈含柯南、怪盜基德、毛利蘭與灰原哀等角色盲包；主題角色壓克力立牌有柯南、怪盜基德、安室透與赤井秀一。

7月6日起再開賣限量「主題聯名保溫（冷）袋」，2杯袋為主題聯名「偵茶事務所」設計、4杯袋收錄新一與小蘭旅經清水寺以及柯南與灰原的劇情名場面，皆為19元。

▲主題角色壓克力立牌提供柯南、怪盜基德、安室透與赤井秀一等4款式。

此外，明天起CoCo西門町店、桃園大同店率先變身《名偵探柯南》主題佈置店，南港 Lalaport 店、新竹城隍廟店、台中火車站店及台南南紡店本周五前完成換裝，店內可以看到柯南與人氣角色現身櫃台，桃園大同店更設有打卡牆、名場面回憶牆。

▲CoCo桃園大同店變身柯南主題店。（圖／CoCo提供）



▲▼COMEBUY聯名《鳴潮》推出飲料杯、虛寶卡、保冷袋，只送不賣。（圖／COMEBUY提供）

另外，COMEBUY本月也聯名全球熱門開放世界動作遊戲《鳴潮》，購買「輕麥決明系列」即可獲得限量周邊，包括飲料杯、虛寶卡、保冷袋等，只送不賣。

COMEBUY「輕麥決明系列」以現點現萃將大麥與決明子的純粹穀香封存茶湯中，提供「輕麥決明茶（大杯50元）」、「輕麥冬瓜凍飲（大杯50元）」、「輕麥冬瓜檸檬（大杯60元）」、「輕麥冬瓜鮮奶（大杯80元）」、「輕麥決明奶茶（大杯60元）」及「輕麥決明拿鐵（大杯75元）」。

還有新配料「輕麥冬瓜凍（每份10元）」，以現萃輕麥決明茶為基底，加入冬瓜特製成冬瓜凍。

7月15日前於門市購買輕麥冬瓜檸檬、輕麥冬瓜鮮奶、輕麥決明拿鐵任一杯，即可隨機獲得《鳴潮》聯名角色杯身1款、遊戲虛寶卡1張，聯名杯共4款隨機贈送；購買2杯含以上可再領限量角色杯墊1張，共4款隨機送；購買3杯含以上送保冷飲料袋共1款，送完為止。