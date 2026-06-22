壽司郎x西村優志聯名周邊只送不賣　今日6家主題店全時段預約全滿

記者黃士原／台北報導

壽司郎與日本插畫家西村優志創作的《studio UG》聯名活動今日登場，中午吸引許多粉絲搶吃，業者表示，今日6家主題店全時段預約全滿，明天僅剩非用餐時間可預約。

▲壽司郎x西村優志聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎這次與日本插畫家西村優志創作的《studio UG》聯名，除了推出3款聯名餐點飲品，還有19款限定周邊免費送，另外在全台也規劃6家主題店，讓粉絲沉浸在人氣角色帶來的歡樂氣氛。今日是聯名活動首日，中午也吸引許多粉絲朝聖，業者表示，今天6家主題店的全時段預約全滿，明天只剩非用餐時間可預約。

▲聯名餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲聯名餐點送插卡。（圖／記者黃士原攝）

▲盲袋印章。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎這次聯名與過去有點不同，所有周邊商品都是贈送，像是點用聯名餐點「芝麻玉子壽司捲（110元）」與「炙燒明太子鮪魚萩餅（110元）」，可免費獲得餐點插卡及盲袋印章，插卡有開心熊貓、戀愛兔各12款，合計24款隨機贈送，贈完為止。盲袋印章則包括開心熊貓、戀愛兔各3款（共6款）。

▲甜點「彩虹交響曲（220元）」送零錢包。（圖／記者黃士原攝）

甜點「彩虹交響曲（220元）」以三色冰淇淋與滑順奶酪，搭配酸甜果香與卡達拉娜，則是隨餐附贈盲袋小圓包，共有5款，集結開心熊貓、戀愛兔、KONEZUMI（小鼠）、WARUMENONEKO（壞壞貓）及KANEDA KON（金田狐）5大角色，由於實用性高又可愛，不少粉絲鎖定這款周邊，沒抽到喜愛的款式，馬上在社群張貼交換文。

▲熱炒杯。（圖／記者黃士原攝）

▲盲袋印花飲料袋。（圖／記者黃士原攝）

除了隨餐附贈，壽司郎還推出滿額贈，6月22日率先登場的是「壽司郎×studio UG 貼紙」，之後分別是6月29日的歡聚熱炒杯（120ml）、7月10日的盲袋印花飲料袋（3款）、7月20日的盲袋造型壓克力夾（3款）。其中貼紙與盲袋造型壓克力夾獲得條件為單筆發票滿800元送1個，滿1600元可拿2個，最多2個。歡聚熱炒杯與盲袋印花飲料袋則是單筆發票滿1200元才能免費獲得1個，滿2400元可以送2個。

此外，壽司郎規劃6家限定主題店，分別是台北中華路店、新店中興店、桃園台茂店、台中遠雄店、台南南紡店與高雄中正店，《studio UG》的人氣角色齊聚店鋪，讓粉絲沉浸在歡樂氣氛中。

▲爭鮮首度攜手超人氣IP「小小兵」展開跨界聯名。（圖／記者黃士原攝）

另外，爭鮮與「小小兵」聯名活動時間到8月3日，聯名餐點共有11款，將小小兵的俏皮個性融入餐點設計，包括新鮮香蕉與焦糖鮭魚碰撞的創意組合「香蕉檸檬焦糖鮭」、超萌造型「小小兵漢堡排」與「小小兵蝦味卷」，以及炙燒起士和牛佐酸甜清爽芒果莎莎醬的「芒果莎莎和牛」。PLUS也推出限定餐點，「章魚怪炸串」外酥內Q、鹹香涮嘴；「橘橘焦芒雞肉串」酸甜爽口。

▲聯名周邊。（圖／記者黃士原攝）

此外，爭鮮同步推出一系列《小小兵＆大怪獸》獨家電影聯名周邊，凡加入APP會員，且於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可購買1個商品，今天搶先登場的是冷水瓶，加購價189元；接下來還有手機掛繩（6/23）、太陽沙灘袋（7/7）、行李吊牌（7/21），加購價分別是159元、359元、159元。