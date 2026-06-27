80度角俯衝！亞洲首座木鋼結構「白鯨」超刺激　園區12座雲霄飛車玩到腿軟

▲被譽為「東有富士急、西有長島」的名古屋「長島溫泉樂園」，是日本雲霄飛車迷心目中的朝聖地。



圖文／鏡週刊

外國遊客來名古屋玩，通常首選吉卜力公園、樂高樂園，但當地人心中最具代表性的度假地，其實是「長島溫泉樂園（Nagashima Spa Land）」。園區共有多達12座雲霄飛車，被日本人稱「東有富士急、西有長島」，與富士急樂園並列，成為日本雲霄飛車迷心目中的刺激殿堂。

▲「長島度假村」由長島觀光開發株式會社營運，整合主題樂園、溫泉設施、Outlet與花卉景點，打造一站式大型休閒度假園區。

長島溫泉樂園位於三重縣桑名市，距離名古屋中部國際機場僅半小時車程，1966年開業，最初以遊樂園起家，後來逐步擴建為結合樂園、購物、溫泉與住宿的超大型複合式度假村。

▲「長島溫泉樂園」佔地約38萬平方公尺，擁有60多項遊樂設施。

▲成群結隊的學生穿梭在園區各處，長島溫泉樂園是日本相當受歡迎的戶外教學景點。

長島溫泉樂園內一共有多達12座雲霄飛車，數量居日本之冠。其中，「Steel Dragon 2000」曾創下世界最長雲霄飛車紀錄，這座於2000年啟用的超大型雲霄飛車，全長達2,479公尺，最高時速可達153公里，成群結隊的日本學生在此放聲尖叫，留下青春回憶。

▲長島溫泉樂園內光是雲霄飛車就有多達12座，有全長約2,479公尺的雲霄飛車「Steel Dragon 2000」。

▲「白鯨（HAKUGEI）」全長約1,530公尺、最高高度約55公尺，設有3次倒轉與多個失重段，一趟約2分40秒。

目前最受年輕人推崇的長島霸主則是「白鯨（HAKUGEI）」，它是鋼木混合製造的雲霄飛車，軌道最大傾斜角度80度、最高時速107公里，以近乎垂直視角俯衝，失重感加上多次翻轉，刺激度獲得雲霄飛車愛好者一致好評。

▲在樂園搭乘雲霄飛車，攀上高點時可遠眺伊勢灣海景，下一秒就和海景說掰掰。

樂園雖然以刺激設施為主打，但長島溫泉樂園設施豐富，也設有兒童專區，包含迷你雲霄飛車、卡丁車與各式適合低齡孩童體驗的遊樂設施，帶小朋友同行也沒問題。

▲旋轉木馬、迷你摩天輪到小型雲霄飛車都有，小小孩也能盡情放電。

除了遊樂園外，夏季限定開放的「Jumbo海水泳池」、日本最大溫泉主題設施「湯あみの島」、聚集超過300間品牌店鋪的Outlet「MITSUI OUTLET PARK爵士之夢長島」，以及以四季花海與冬季燈海聞名的「名花之里（Nabana no Sato）」，占地約23萬平方公尺，每年冬季點燈活動吸引大批遊客朝聖。如果時間充裕，最好能安排兩天一夜的行程，盡情走逛。

▲夏季才會開放的「ジャンボ海水プール」是廣達7萬5千平方公尺超大型水上樂園，內含滑水道、造浪池與主題戲水區。

▲水上樂園設有兒童戲水區，結合噴水裝置與小型遊憩，夏季最受家庭旅客歡迎。

▲「MITSUI OUTLET PARK爵士之夢長島」就位在樂園旁，匯集了國內外人氣品牌與美食餐飲。

長島溫泉樂園 地址：日本三重縣桑名市長島町浦安333

電話：+81-59-445-1111

營業時間： 09：30～16：30，週六、日至17：00。

門票：成人1,800日圓／人（約NT$351）、兒童1,100日圓／人（約NT$214）、兒童（2歲以上）600日圓／人（約NT$117）。

MITSUI OUTLET PARK爵士之夢長島 地址：日本三重縣桑名市長島町浦安368

電話：+81-59-445-8700

營業時間： 10：00～20：00

日本旅遊資訊 簽證：台灣旅客持有效護照入境日本免簽證，最長可停留90天。

匯率：新台幣兌換日圓約為1：5.06。（2026年6月資料）

時差：比台灣快1小時

航班：從台灣桃園機場飛往日本名古屋中部國際機場，平均航程約2小時30分鐘至3小時；華航、星宇、台灣虎航、樂桃、日航等均有台灣往返名古屋直飛航班。

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