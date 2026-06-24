30元地瓜溪蝦餅份量澎湃！礁溪在地人愛店　炸韭菜春捲皮薄餡厚

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者温筌

宜蘭礁溪美食「龍潭春捲伯」只賣炸蝦餅和春捲，是在地人的隱藏版美食，除了春捲伯的炸蝦餅，位在南方澳的無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕也很推薦，都是宜蘭在地小吃，很有特色的蝦餅。

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▲蝦餅30元、春捲25元。

春捲伯的菜單就只賣蝦餅和春捲，是銅板美食。雖然說這是在地隱藏版美食，但平日下午還是很多人特地來買。

▲剛炸好的蝦餅和春捲正在等油瀝乾。

▲銅板小吃一次買好幾個是必須的，剛炸好的蝦餅和春捲看起來好酥脆。

▲拿在手上的蝦餅跟春捲都超燙的，趁熱吃要小心燙口。

看這銅板美食有著許多溪蝦，真的很平價呢！除了溪蝦，蝦餅本身還有許多地瓜混合其中，咀嚼中除了嘗到蝦味，還有地瓜的甜味，酥脆的口感也非常好吃。

春捲的皮很薄，裡面內餡充滿韭菜，新鮮飽水，但口感上會較油膩，不過味道還不錯，有機會來到宜蘭礁溪旅遊，記得把這銅板小吃列入必吃美食，蝦餅真的很可以喔！

春捲伯



地址：宜蘭縣礁溪鄉育龍路21號

電話：03－9285307

營業時間：10：00－15：00（周二休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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