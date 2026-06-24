ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

30元地瓜溪蝦餅份量澎湃！礁溪在地人愛店　炸韭菜春捲皮薄餡厚

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者温筌

宜蘭礁溪美食「龍潭春捲伯」只賣炸蝦餅和春捲，是在地人的隱藏版美食，除了春捲伯的炸蝦餅，位在南方澳的無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕也很推薦，都是宜蘭在地小吃，很有特色的蝦餅。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蝦餅30元、春捲25元。

春捲伯的菜單就只賣蝦餅和春捲，是銅板美食。雖然說這是在地隱藏版美食，但平日下午還是很多人特地來買。

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲剛炸好的蝦餅和春捲正在等油瀝乾。

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲銅板小吃一次買好幾個是必須的，剛炸好的蝦餅和春捲看起來好酥脆。

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲拿在手上的蝦餅跟春捲都超燙的，趁熱吃要小心燙口。

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

看這銅板美食有著許多溪蝦，真的很平價呢！除了溪蝦，蝦餅本身還有許多地瓜混合其中，咀嚼中除了嘗到蝦味，還有地瓜的甜味，酥脆的口感也非常好吃。

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼春捲伯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

春捲的皮很薄，裡面內餡充滿韭菜，新鮮飽水，但口感上會較油膩，不過味道還不錯，有機會來到宜蘭礁溪旅遊，記得把這銅板小吃列入必吃美食，蝦餅真的很可以喔！

春捲伯

地址：宜蘭縣礁溪鄉育龍路21號
電話：03－9285307
營業時間：10：00－15：00（周二休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

東區最會排隊炸肉圓！外皮軟Q獨門粉醬鹹甜涮嘴　每天只賣2.5小時
比手掌還大的老麵鮮肉包！三重「包子發財車」每周只出沒兩天
主打一碗一碗大火現炒現煮！八里鍋氣什錦麵　未開門先排隊

關鍵字： 春捲伯 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【喪屍煙彈品質差又貴】不滿19歲男調侃！藥頭氣炸追打遭反殺

推薦閱讀

超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！60年老店百款麵包40元起

超豪邁「香菜蒜蒜包」三重限定！60年老店百款麵包40元起

50年煙燻魚雜老店！蘇澳車站步行一分鐘就到　軟Q鯊魚肚必點

50年煙燻魚雜老店！蘇澳車站步行一分鐘就到　軟Q鯊魚肚必點

隱身基隆巷弄依然排爆！50年大腸圈老店豬內臟控必存

隱身基隆巷弄依然排爆！50年大腸圈老店豬內臟控必存

宜蘭低調手工水果冰藏身田邊柑仔店！濃郁木瓜牛奶只賣50元

宜蘭低調手工水果冰藏身田邊柑仔店！濃郁木瓜牛奶只賣50元

星悅航空桃園-北九州9/3重啟

星悅航空桃園-北九州9/3重啟

虹夕諾雅 奈良監獄開箱　牢房變奢華套房

虹夕諾雅 奈良監獄開箱　牢房變奢華套房

好市多新高雄店7/3開幕　進出場路線一次看

好市多新高雄店7/3開幕　進出場路線一次看

30元地瓜溪蝦餅份量澎湃！礁溪在地人愛店

30元地瓜溪蝦餅份量澎湃！礁溪在地人愛店

人氣熟成咖哩店「通庵」連收2家

人氣熟成咖哩店「通庵」連收2家

瑞芳3步道暫封閉　防範虎頭蜂螫傷

瑞芳3步道暫封閉　防範虎頭蜂螫傷

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

年輕人都不跟團？　旅行社揭出國最新玩法

旅天下、可樂、喜鴻搶上市　業者曝小旅行社慘況

彰化「田中秧夜市」7月開幕

桃園老字號「桃花園飯店」6月底熄燈

島語台中店「優先訂位券」明早開搶

兄弟大飯店Buffet 7/1調漲部分餐價

「蘇杭」2家分店吃到飽活動7/15登場

Joeman帶動國旅熱　業者：賞花團增2成

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

新北「溪畔繡球花秘境」美到7月中

熱門行程

最新新聞更多

星悅航空桃園-北九州9/3重啟

虹夕諾雅 奈良監獄開箱　牢房變奢華套房

好市多新高雄店7/3開幕　進出場路線一次看

30元地瓜溪蝦餅份量澎湃！礁溪在地人愛店

人氣熟成咖哩店「通庵」連收2家

瑞芳3步道暫封閉　防範虎頭蜂螫傷

下半年出國3趨勢　郵輪、天燈節夯

麗星探索星號6/26起燃油附加費砍半

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366