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暑假「穿藍衣」遊小人國門票484元　現省566元還能玩水樂園

▲小人國-尼羅灘,瘋狂實驗室,暑假活動。（圖／小人國提供）

▲小人國-尼羅灘。（圖／小人國提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假樂園優惠加一，小人國主題樂園推出「2026布魯一夏」限定優惠，從7月4日至8月30日期間，旅客只要穿著藍色上衣至現場購票，即可享優惠票價484元，相較原價1,050元現省566元，能一次暢玩水陸雙樂園。

▲小人國-尼羅灘,瘋狂實驗室,暑假活動。（圖／小人國提供）

▲▼小人國瘋狂實驗室；暑假「2026布魯一夏」限定優惠。

▲小人國-尼羅灘,瘋狂實驗室,暑假活動。（圖／小人國提供）

小人國表示，今年暑假主打「買陸送水」，旅客憑一張門票即可暢玩陸上主題樂園及水樂園。除了能漫步經典「迷你世界」，欣賞精緻縮小版地標景觀，也能體驗園區超過20項室內外遊樂設施；炎炎夏日還能換上泳裝、戴上泳帽，前往水樂園消暑玩水。

園方提醒，「穿藍色上衣享484元優惠」活動僅限現場購票使用；未滿3歲幼童憑健保卡可免費入園。相關活動內容及使用規定，依官網公告為準。

▲六福村宣布，旗下六福水樂園將於6月19日正式開園。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園已開園，即日起至6月30日推出「水星人召集令」優惠活動。（圖／六福村提供）

另外，六福村即日起至6月30日推出「水星人召集令」優惠活動，凡姓名含有「水」字部首者，即可享主題遊樂園599元或水樂園350元入園優惠。

同時，園方亦推出「無限暢遊季票」，水樂園單人季票999元、水陸雙樂園季票1,599元，使用期限至9月30日，是多次入園旅客省荷包的選擇。

關鍵字： 桃園旅遊 龍潭區旅遊 小人國 樂園旅遊

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