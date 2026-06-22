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Mister Donut一沐日聯名「草仔粿甜甜圈」　逮丸奶茶、蕎麥入餡

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut聯名一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut與手搖飲「一沐日」合作，以其經典飲品「逮丸奶茶」、「黃金蕎麥奶茶」和配料「草仔粿」為創意，做為內餡或撒料，推出6款限定甜甜圈，6月23日起上市，限時6天享買5送1及買6送2優惠。

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲左為粉粿蕎麥奶茶波堤、右為逮丸奶茶波堤。

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲蕎麥脆脆波堤。

「草仔粿系列」把艾草磨製成粉後加入波堤當中，「逮丸奶茶波堤」搭配糯米香茶鮮奶油、艾草可可醬，每顆65元；「粉粿蕎麥奶茶波堤」結合蕎麥鮮奶油並放入紅茶粉粿，每顆65元；「蕎麥脆脆波堤」裹滿蕎麥可可醬，再撒上烘烤蕎麥粒，每顆55元。

「艾草紅豆波波隆尼」選用波波隆尼注入帶有紅豆的糯米香茶鮮奶油內餡，每顆79元。此外，還有「蕎麥草仔粿波堤」每顆50元、「蕎麥波堤」每顆45元，分別以經典波堤裹上蕎麥可可+艾草可可醬、蕎麥可可醬。

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲艾草紅豆波波隆尼。

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲左為蕎麥草仔粿波堤、右為蕎麥波堤。

新品上市，23日至28日「甜甜圈買5送1／買6送2」優惠，需含6款聯名商品之任1品項，限送價低品項。7月20日前還有套餐組合優惠，購買任一顆一沐日聯名甜甜圈搭配任一現做飲品，即可現折20元。現做飲品不含牛奶與罐裝飲品。

▲▼Krispy Kreme「開心果系列」今年升級回歸 。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme「開心果系列」今年回歸。（圖／Krispy Kreme提供）

Krispy Kreme「開心果系列」本月回歸，一共推出2種口味，「開心果流心雪球」內餡搭配開心果流心卡士達，外層撒上開心果雪白糖粉，「杜拜奢享開心果」外層為黑巧克力，內餡結合開心果及酥脆卡達伊夫絲，售價皆為80元。販售至7月15日。

期間再推出2款開心果禮盒，「6入326元（原價348元）」內含2顆開心果甜甜圈、4顆綜合口味、「12入526元（原價630元）」內含2顆開心果甜甜圈、10顆綜合口味，綜合口味須為47元（含）以下，可加價換購。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 一沐日 Krispy Kreme

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