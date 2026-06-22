「蘇杭」2家分店吃到飽活動7/15登場　最多50道江浙菜無限供應

▲蘇杭東坡肉。（圖／取自蘇杭餐廳 江浙料理 Su Hung Restaurant臉書）

記者黃士原／台北報導

近年都會在暑假推出吃到飽快閃活動的「蘇杭365上海餐酒館」，日前宣布活動於7月15日至8月31日回歸，45道江浙菜無限供應，而去年7月新開幕的「蘇杭餐廳」板橋店也同步推出，供應的菜色則多達50道。

蘇杭是台北知名的江浙菜餐廳，業者日前宣布板橋店及365上海餐酒館的裕隆城店，同步於7月15日至8月31日推吃到飽快閃活動，菜單有冷盤、海鮮、麵飯、肉品、蔬菜、湯羹及點心，知名江浙菜例如東坡肉、乾鍋肥腸、雪菜魚片、糖醋排骨、上海砂鍋菜飯、寧波老燒蛋、翡翠海鮮羹及小籠湯包等都吃得到。

▲乾鍋肥腸。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

蘇杭板橋店吃到飽方案價格為1180元（須6人同行），活動期間內的周一至周五午餐供應，菜單上有50道品項可無限續點，每桌加送杭州老鴨煲。蘇杭365上海餐酒館裕隆城店餐價也是1180元，時間為周一至周五午餐及晚餐供應，菜單上品項為45道，免費加送菜色為神仙雞湯。

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽活動延長至年底。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

另外，台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧今年初再推出牛排吃到飽，原本5月底結束，不過飯店再延到12月31日，無限供應以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，還能再用芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、主廚特製沙拉（可選日式胡麻醬或義式油醋醬）、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份杯裝哈根達斯冰淇淋。供應時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，國際扶輪社年會（6/12-6/16）、半導體展（9/1-9/4）期間不適用。午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。