馬來西亞「雲頂高原」攻略　住海拔最高飯店、玩空中漫步

▲雲頂高原是馬來西亞熱門避暑勝地，更是一座空中娛樂城。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／馬來西亞報導

到吉隆坡玩可別只待在市區！距離吉隆坡約1小時車程的避暑勝地「雲頂高原」（Genting Highlands），結合飯店、室內外大型樂園、購物、美食設施，近年更有全球唯一設有泳池的Hard Rock Cafe、馬來西亞最高觀景台開幕，一站式吃喝玩樂體驗成為近年馬來西亞最受歡迎的度假目的地。

▲前往雲頂高原最方便方式就搭乘纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

雲頂高原位於海拔約2000公尺處的山中，天候涼爽，常年保持在15至25度之間。最推薦前往方式就是搭乘全長3.38公里的「Awana SkyWay纜車」，記者實際體驗，旅客沿途穿越大片熱帶雨林與山巒景觀，還能俯瞰樂園、當地知名的清水岩廟等風景，約15分鐘就能抵達這座空中娛樂城。

▲雲頂高原娛樂城結合樂園、美食、購物、飯店等設施。（圖／記者蔡玟君攝）

雲頂高原必玩體驗 室內外樂園、酒吧街都有

雲頂高原必玩體驗之一，就是「雲頂天城世界主題樂園」（Genting SkyWorlds）。樂園於2022年開幕，規劃9大電影主題園區、26項遊樂設施，包括《冰原歷險記》、《博物館驚魂夜》、《猩球崛起》等主題，是目前東南亞最受矚目的新樂園之一。

▲▼天城室內遊樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，雲頂高原在室內也打造一個「天城室內遊樂園」，從旋轉木馬、摩天輪、碰碰車到海盜船、雲霄飛車都有，即使是下雨也不用怕無處可去。

▲▼商場內有豐富的購物與美食選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

而在「SkyAvenue商場」內則有各式各樣精品、東南亞熱門品牌、多樣化美食街與酒吧街，除了有滿足穆斯林旅客需求的清真美食街外，商場也規劃酒吧街區，部分酒吧更能俯瞰綿延山景，甚至能捕捉夕陽、雲海等景觀。

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▲▼雲頂溫德姆玖霄明軒是馬來西亞海拔最高飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

入住馬來西亞最高海拔飯店

近年雲頂高原最受矚目的住宿新選擇，就是2024年開幕的「雲頂溫德姆玖霄明軒」（Wyndham Ion Majestic Hotel），飯店海拔約1875公尺，獲得馬來西亞認證為全國最高海拔飯店。館內規劃約850間客房與套房，多種房型均設有景觀陽台，掀開窗簾，就能捕捉山景、夜晚琉璃光與雲海在窗外流動的風景。

▲▼房內陽台就能欣賞雲海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能捕捉山中琉璃光。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼雲頂溫德姆玖霄明軒有豐富的公共設施。（圖／記者蔡玟君攝）

不同於傳統以娛樂場為主的住宿型態，雲頂溫德姆玖霄明軒主打高空度假體驗，館內設有高空泳池、適合小朋友的室內玩水樂園，以及健身房、Sky Garden與Sky Lounge等超過30項休閒設施，適合親子家庭與情侶旅客入住，旅客也可從飯店搭乘免費接駁車前往商場。

▲▼全球知名搖滾餐廳「Hard Rock Cafe」也進駐，更是全球唯一設有泳池的據點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可在此小酌邊聽現場演出。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最具話題性的設施之一，就是全球知名搖滾餐廳「Hard Rock Cafe」進駐飯店內，不僅可以邊小酌邊聽現場演出，業者表示，這裡是全球唯一設有泳池的Hard Rock Cafe，在周邊商店也有販售只在雲頂高原才買得到的獨家限定周邊商品。

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▲▼馬來西亞最高的Hoverland觀景台。（圖／業者提供）

Hoverland高空觀景台 體驗漫步雲端

若想感受更震撼的高空景觀，於2025年開幕的「Hoverland高空觀景台」是馬來西亞最高觀景台，地點就在雲頂溫德姆玖霄明軒頂樓。Hoverland最大特色在於結合觀景平台、玻璃步道與多項打卡設施，旅客可以站在透明地板俯瞰腳下山谷，還有各式各樣拍照打卡點，讓旅客拍攝宛如置身雲端中的夢幻照片。

▲Hoverland有號稱是全球最高海拔的「高空漫步」體驗。（圖／業者提供）

除了靜態的拍照體驗，業者也規劃號稱是全球最高海拔的「高空漫步」體驗，旅客可以穿上安全裝備，沿著建築邊緣漫步，甚至有延伸出建築之外的平台，讓旅客體驗「躺在高空中」，刺激體驗挑戰旅客的膽量。

若懶得排行程，可樂旅遊現在就推出馬來西亞特色團體行程，帶領旅客搭纜車住進雲頂高原娛樂城，體驗Hoverland高空觀景台，讓旅客能探索這座天空之城的吃喝玩樂魅力，同時還能前往最美花園城市「布城」走訪浪漫的粉色清真寺，大馬最美島嶼「熱浪島」體驗漫步細白月牙灣、浮潛，每人團費4萬3900元起。