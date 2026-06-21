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彰化「田中秧夜市」7月開幕　首兩日發消費券

▲田中秧夜市。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

▲田中秧夜市位於興工路300號，占地約4,000坪。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

記者彭懷玉／綜合報導

彰化又有新夜市可逛！原田中鎮「鐵支路夜市」將升級轉型為全新品牌「田中秧夜市」，7月開幕，每周一、四營業，地點在田中鎮興工路300號，開賣首兩日將限量發送免費消費券。

▲田中秧夜市。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

▲田中秧夜市7月2、6日登場，將發放免費消費券。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

「田中秧夜市」集結北中南人氣攤商進駐，主打美食小吃、甜點飲品、遊戲娛樂、流行飾品及服飾百貨等多元內容，現場也吃得到牛排、火鍋、炒麵等經典品項，營造帶有懷舊氛圍的場景，旅客能從晚餐一路逛到宵夜，感受道地的夜市魅力。

根據官方粉專資訊，開幕活動將於7月2日、7月6日登場，晚間19:30限量發放免費消費券，並安排火舞特技秀演出，為開幕增添熱鬧氣氛。

▲田中秧夜市。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

▲「田中秧夜市」周邊設有免費汽機車停車場及廁所。（圖／翻攝自Facebook／田中秧夜市）

「田中秧夜市」規劃每周一、四營業，周邊設有免費汽機車停車場及廁所，期望改善夜市常見的停車與交通壅塞問題，讓逛街動線更為順暢。

目前夜市仍在持續籌備攤商進駐與活動細節，實際內容以現場公告為準，相關最新資訊可透過官方粉專持續追蹤。

田中秧夜市
地址：彰化縣田中鎮興工路300號
營業時間：每周一、每周四（7月2日開幕）

關鍵字： 彰化旅遊 田中秧夜市 新夜市 夜市

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