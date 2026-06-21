4家星級飯店港點吃到飽懶人包　台北六福萬怡7/9回歸

▲六福萬怡港點吃到飽7/9回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

今年星級飯店紛紛祭出港點吃到飽搶客，雖然部分業者的活動即將於6月底結束，不過高雄承億酒店日前也加入戰場，而六福萬怡港點無限續點也將在7月9日回歸，以下整理4家資訊供大家參考。

▲燒臘拼盤同時能享用烤鴨、油雞與叉燒。（圖／高雄承億提供）

高雄承億酒店「賀鴨郎」

賀鴨郎是高雄承億酒店去年2月新推出的粵菜烤鴨中餐廳，日前也跟上近期港點吃到飽風潮，周一至周五午間時段推出「港味無限暢饗」，經典港點與師傅手路菜全部無限續點，菜單上除了同時能享用烤鴨、油雞與叉燒的燒臘拼盤，還有臘味蘿蔔糕、燒賣、蝦仁腸粉、蜜汁叉燒包、帝王蟹鮮肉餃、揚州炒飯等，合計超過30道。

港味無限暢饗每人收費955元+10%，4至6歲兒童180元+10%，用餐時間為11:30至14:30，13:30為最後點餐時間。業者提醒，同桌賓客皆需選擇相同方案，恕無法混搭使用，每次點餐最多可選8道料理，上一輪餐點完成後才可再點下一輪。

▲蠔皇叉燒包。（圖／六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店宴會廳

台北六福萬怡酒店7月9日至8月31日於9樓的宴會廳（水晶雲風光廳），推出「2026飲茶尋飽去」港點吃到飽活動，多款人氣港點與港式熱菜及飲品無限享用，冷菜有蘋果醋拌雲耳、蔥香玫瑰油雞腿、萬怡掛爐烤鴨，小炒有避風塘椒鹽白蝦、松露蝦仁滑蛋、豉汁炆龍膽魚球，主食有砂鍋粥、烏龍麵及撈麵。

港點則有11道，包含鮑魚魚子燒賣、鮮筍海棠果、香煎蘿蔔糕、錦繡魚冠餃、糯米珍珠雞、韭菜鮮蝦餃、藜麥珍珠丸、蠔皇叉燒包、腐皮牛肉丸、海鮮韭菜煎餅及晶瑩蝦餃皇。平日午餐時間為11:30至14:00，晚餐17:30至20:30，餐價1080元+10%；假日則是從12:00至20:30，中午不休息，餐價1280元+10%。

▲台北珍珠坊「港點吃到飽」持續到年底。（圖／取自台北福華官網）

台北福華大飯店「珍珠坊」

台北福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」持續到12月底，周一至周五午餐及晚餐每人1250元+10%，周六、周日午餐及晚餐1550元+10%。餐廳提供冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，合計60多道，除了其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹等必點人氣菜色。

▲蘊泉庄日蘊堂餐廳新版港點吃到飽延長到9月30日。（圖／蘊泉庄提供）

蘊泉庄「日蘊堂」

蘊泉庄日蘊堂餐廳港式點心吃到飽「蘊食香傳│暢饗港點好時光」再延長到9月30日，共有A、B、C 3種方案，A方案提供35道菜色吃到飽，每人780元+10%；B方案則是45道，每人980元+10%；C方案為55道，每人1180元+10%。平日午餐僅有A、B兩種方案可選擇，晚餐只能選擇B方案，周五晚餐及假日午餐只供應B、C方案。

菜單主要分為粵式點心、港粵經典、湯品、米/麵食、冷盤及甜湯，除了蟹黃燒賣、蝦皇水晶餃、蜜汁叉燒包、千層蘿蔔酥、荷葉糯米雞等，還有蜜汁梅頭叉燒肉、明爐吊燒鴨、避風塘海中蝦、蠔皇叉燒炒河粉等。